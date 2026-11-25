“Attualmente si prevede che l’Italia correggerà il suo disavanzo eccessivo nel 2026. È una buona notizia”. Così ieri Valdis Dombrovskis, commissario europeo all’Economia, ha consegnato al governo la notizia che aspettava. Presentando a Strasburgo il pacchetto d’autunno del Semestre europeo, il commissario ha annunciato un deficit che scende sotto il 3% del Pil quest’anno e che ci resta fino al 2028.

La chiusura formale della procedura per deficit eccessivo potrebbe arrivare già nella primavera 2027, dopo la verifica dei dati definitivi. Fine delle buone notizie e delle promozioni per il governo Meloni.

Conti promossi, Paese bocciato

Dombrovskis ha infatti ricordato che l’Italia “è destinata a diventare lo Stato membro dell’Ue con il rapporto debito/Pil più elevato“. E ha avvertito: se gli aiuti contro il caro energia, come il taglio delle accise scaduto il 7 novembre, venissero prorogati, il deficit 2027 ne risentirebbe.

Gli stessi salari di 17 anni fa

Fin qui i conti. Poi ci sono le persone. La Relazione sull’occupazione allegata al pacchetto parte dalle buste paga. Il reddito disponibile lordo delle famiglie pro capite, fatto 100 il 2008, in Italia è a 96,9: sotto il livello di diciassette anni fa. Nella media Ue è a 116,5.

Bruxelles la classifica come “situazione critica” e ne indica le cause: “salari strutturalmente bassi“, frenati da una “scarsa crescita della produttività“, e una bassa intensità lavorativa che pesa sui guadagni annui.

Il resto dell’elenco non è più rassicurante. Il tasso di occupazione è salito al 67,6%, ma resta “uno dei più bassi nell’Ue“. Tra Mezzogiorno e Nord-Ovest ballano circa 21 punti. Il divario di genere è di 19,1 punti contro una media Ue di 9,6: altra “situazione critica”. Critica anche la disoccupazione di lunga durata, al 3,1% contro l’1,9% europeo. I Neet migliorano, ma sono ancora il 13,3%.

Sul fronte sociale, il rischio di povertà o esclusione scende al 22,6%, ma tra i minori resta al 27,1%, contro il 24,3% Ue. Cresce la deprivazione materiale, soprattutto tra i più giovani. E dopo un forte aumento nel 2025, la quota di chi rinuncia a cure di cui ha bisogno ha superato la media europea.

Fisco altro tasto dolente: troppe le 573 agevolazioni fiscali concesse

Poi c’è il fisco. Nel rapporto “Mind the Gap 2026” la Commissione certifica che le 573 agevolazioni fiscali italiane costano 119 miliardi di mancato gettito, in aumento del 13,2% in un anno. Il piano del governo prevede tagli per circa 7,5 miliardi entro il 2028: un’ambizione “chiaramente inferiore” a quanto richiederebbe il problema.

Con la delega fiscale scaduta il 29 agosto, scrive Bruxelles, “la finestra per una revisione complessiva è ormai chiusa”. Il regime forfettario, con oltre due milioni di beneficiari, nel 2025 è costato circa 3,4 miliardi, una cifra “significativamente superiore alle previsioni originarie”. E la moltiplicazione dei regimi forfettari e sostitutivi, avverte la Commissione, “indebolisce la progressività ed erode la base imponibile”.