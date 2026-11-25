Nella richiesta d’acquisto, la struttura Comunicazione e Media della Stretto di Messina S.p.A., la società interamente pubblica che deve costruire il ponte, ordina uno “studio scientifico di posizionamento strategico” sull’opera e un evento “phygital” per diffonderne i “messaggi chiave”. La decisione di affidamento porta la firma dell’amministratore delegato Pietro Ciucci e la data del 22 settembre 2025: incarico diretto a TEHA Group (The European House Ambrosetti), la società che ogni anno organizza il Forum di Cernobbio, per 139 mila euro più IVA, cioè mille euro sotto la soglia di 140 mila entro la quale il Codice dei contratti pubblici consente di scegliere il fornitore senza gara. Nell’atto il servizio è classificato fra i “servizi scientifici e tecnici connessi all’ingegneria”, e la comunicazione si ritrova così con la dignità di un cantiere.

A trovarlo è stato Pagella Politica, con un’analisi di Federico Gonzato che ha letto anche la sintesi dello studio, presentato lunedì scorso a Villa Lubin, sede del CNEL: l’opera genererà un PIL aggiuntivo complessivo di circa 146 miliardi di euro e, inoltre, nella fase di costruzione e nei primi 30 anni di gestione sosterrà complessivamente circa 853.000 occupati. Dal palco il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini (Lega) ha ripetuto il moltiplicatore come fosse un dato di cassa, e il presidente del CNEL Renato Brunetta ha ricordato che «il costo delle grandi opere si vede subito». Ha ragione. Quello dello studio stava scritto nell’atto da quattordici mesi, quando il progetto aveva ancora il timbro del CIPESS (Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile).

Un’opera approvata, poi un’opera ferma

L’incarico prevedeva sei mesi di lavoro, mentre il ponte restava dov’era. A fine ottobre del 2025 la Corte dei conti ha negato il visto alla delibera del CIPESS che approvava il progetto definitivo da 13,5 miliardi, poi l’ha negato anche a un decreto sulla concessione, e il governo ha dovuto scrivere un nuovo decreto-legge per ricominciare l’iter. L’8 ottobre scorso Ciucci prevedeva la nuova delibera «entro la fine di ottobre», e ieri Salvini parlava di «due settimane decisive», perché mancano ancora il CIPESS e la Corte dei conti. Lo studio che doveva festeggiare un progetto approvato è diventato, strada facendo, la terapia di un progetto bocciato.

Sette milioni per raccontare l’avanzamento

I 139 mila euro sono soltanto l’ultima voce. Il decreto-legge 35 del 2023, quello con cui il governo, su impulso di Salvini, riportò in vita la società in liquidazione, autorizza 1 milione di euro l’anno dal 2024 al 2030 per un “Piano di comunicazione” da concordare con i comuni di Messina e Villa San Giovanni: 7 milioni per “iniziative permanenti di informazione e di sensibilizzazione” sullo “stato di avanzamento dell’opera”. Sette anni di bollettini su un cantiere che a oggi conta zero metri.

Intanto la comunicazione corre più delle torri. Nel bilancio 2025 la società rivendica “oltre 3.000 articoli interviste e 350 servizi televisivi” in un anno, e un organico salito a 116 persone, 32 in più del 2024. E per certificare il valore del ponte ha scelto la casa di Cernobbio, il forum dove il 7 settembre 2025 Salvini aveva spostato l’apertura dei cantieri a ottobre: il palco da cui partono gli annunci è diventato il fornitore delle prove.

Ieri Salvini ha invocato la «spoliticizzazione» del ponte, «un argomento vitale», e ha detto che adesso tocca ai tecnici, proprio dentro l’evento che l’atto di settembre descriveva come il mezzo per “comunicare efficacemente i messaggi messi a punto”. Il ponte per ora ha un rendering, mentre i messaggi chiave hanno un prezzo fissato da quattordici mesi: 139 mila euro, IVA esclusa.