Separare i vestiti di chi ripara le batterie da quelli che si usano dove si vive, lavarsi mani e viso dopo averle toccate: sono istruzioni diffuse dal ministero della Salute di Gaza lunedì 23 novembre, in una Striscia dove per gli sfollati la casa è una tenda e la tenda fa anche da officina. Le accompagnava un annuncio: un bambino è morto per avvelenamento acuto da piombo, e suo padre riparava batterie fra gli sfollati. Il nome, il comunicato lo tace.

Il ministero lega quella morte al divieto israeliano di far entrare batterie nuove “con il pretesto del duplice uso”, che costringe a riparare quelle esauste in spazi stretti e senz’aria, e Mohammed Zaqout, direttore generale del ministero, ha raccontato a Bawabat al-Hadaf che le batterie danneggiate vengono smontate e riciclate con metodi primitivi. Il duplice uso viene dalla legge israeliana sulle esportazioni militari, e per l’organizzazione israeliana Gisha comprende migliaia di beni civili che entrano solo con un permesso speciale.

Poi ci sono gli altri bambini. Il ministero accusa Israele di esporne migliaia al rischio di avvelenamento cronico e teme casi mai diagnosticati, perché a Gaza mancano i materiali per misurare il piombo nel sangue. A maggio la rappresentante dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) Renee Van de Weerdt contava attrezzature di laboratorio e reagenti fra le merci bloccate: «Non possiamo diagnosticare le malattie». Nel novembre 2025 il Coordinamento delle attività governative nei territori (COGAT) dell’esercito israeliano spiegava di usare particolare cautela sui beni a duplice uso perché Hamas non “sfrutti cinicamente gli aiuti” per riarmarsi. Lunedì il ministero ha chiesto alle Nazioni Unite di far entrare batterie nuove e apparecchi per misurare il piombo nel sangue: due oggetti che a Gaza hanno un uso solo.