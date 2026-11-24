La mascolinità con cui Donald Trump si è ripreso la Casa Bianca nel 2024 era fatta di tre ore di chiacchiere nel podcast di Joe Rogan e di serate a bordo ring dell’Ultimate Fighting Championship. Adesso quella mascolinità ha trovato il nemico alla sua altezza: una busta della spesa. Dentro Grand Theft Auto VI, uscito il 19 novembre dopo un’attesa tra le più febbrili della storia dei videogiochi, tocca portarla a Lucia, la coprotagonista, e tanto è bastato perché lo streamer Asmongold, in una clip vista da milioni di persone, ribattezzasse il gioco cuck simulator, il simulatore del cornuto contento. In un’altra clip, rilanciata da ZeroHedge, si è domandato se gli toccasse comprarle pure gli assorbenti.

Il lutto ha una causa precisa: per la prima volta dal 2001 nella serie di Rockstar Games non si possono più caricare prostitute, perché il gioco, ha spiegato Rockstar a Shacknews, racconta “una coppia nei guai, amanti in fuga”. Alla comunità che per un quarto di secolo ha scambiato quella possibilità per libertà è sembrato un esproprio. Sui social Jason, l’altro protagonista, gira in grembiule a sbrigare le faccende e Lucia lo porta a spasso al guinzaglio, nei meme che Just the News ha raccolto sotto i titoli “Grand Theft Errands” e “Grand Feminist Auto”, mentre l’influencer Clavicular ha sentenziato che il gioco è insanely cucked, con la finezza lessicale che si addice ai maestri di virilità.

Il guinzaglio immaginario

Newsweek ha preso la lamentela e l’ha rigirata nel titolo: in GTA VI la fantasia maschile definitiva è fare il bravo fidanzato, comprare i fiori, aiutare la compagna a risistemare l’appartamento. È una diagnosi, anzi una cartella clinica, perché Newsweek ci accosta il dato dell’Institute for Family Studies sugli uomini americani fra i 22 e i 34 anni senza rapporti sessuali nell’ultimo anno, passati dal 9% del 2013-15 al 24% del 2022-23. È lì che il cuck simulator smette di essere una battuta da diretta streaming e diventa un sintomo: una generazione a cui hanno venduto la conquista come prova di valore si sente umiliata da un personaggio che chiede di essere accompagnato a comprare il latte.

La rivolta, intanto, è semplicemente un’isteria da circolino di sfigati. Su Metacritic la critica ha dato al gioco 99, lo stesso voto di Ocarina of Time, il più alto mai registrato, e le stroncature degli utenti arrivate prima che chiunque potesse giocare, media 6,5, sono state rimosse. Sensor Tower stima 17 milioni di copie vendute per oltre 1,65 miliardi di dollari. E lo stesso Asmongold, dopo nove ore di diretta ricostruite da PPC Land, al simulatore del cornuto ha dato un nove. Coerenza da maschio alfa.

Lo scontrino nelle urne

Solo che la virilità da podcast ha già presentato il conto, e lo ha fatto alle urne. Nel 2024, secondo l’AP Vote Cast dell’Associated Press, il 56% degli uomini sotto i trent’anni aveva votato Trump. Il 3 novembre, alle elezioni di metà mandato, il 59% dei maschi fra i 18 e i 29 anni ha scelto i candidati democratici alla Camera, secondo Circle, il centro della Tufts University che studia il voto giovanile. L’AP Voter Poll mette in fila motivi con cui la mascolinità c’entra poco: inflazione, dazi, guerra in Iran, promesse mancate. I ragazzi corteggiati a colpi di muscoli hanno guardato lo scontrino del supermercato e hanno cambiato voto.

Il 18 giugno la Casa Bianca aveva pubblicato una finta copertina del gioco con Trump al centro e la scritta “We really saved America before GTA 6”, e Rockstar ha preferito tacere. Era lo stesso presidente che nel 2019, dopo le stragi di El Paso e Dayton, accusava i videogiochi «gruesome and grisly» di crescere ragazzi violenti, e sette anni dopo ci si fa la copertina, mentre i ragazzi che aveva sedotto con la recita della forza fanno la spesa e votano pensando a quanto è costata.