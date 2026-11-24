Ora c’è anche Firenze. La Direzione distrettuale antimafia toscana ieri ha aperto un fascicolo sulla morte dell’ex capo della Polizia, Gianni De Gennaro, inserito nel procedimento sulle stragi del 1992 e del 1993 e per ora contro ignoti. L’incartamento si aggiunge a quello della Procura di Grosseto, che indaga per istigazione al suicidio e ieri ha affidato l’incarico per l’autopsia, la cui data non è ancora fissata.
L’ex capo della Polizia era stato trovato senza vita sabato mattina nella sua casa in Maremma. Indagato a Caltanissetta per depistaggio, si preparava al Riesame del 1° dicembre, che ora potrebbe slittare su richiesta delle difese.
Sequestrate due buste e un hard disk
Nella villa i carabinieri hanno sequestrato telefoni, documenti processuali e due buste. Una è indirizzata al procuratore di Caltanissetta Salvatore De Luca, l’altra “a chi vorrà pubblicarla”. Il contenuto è nelle mani dei magistrati. Secondo Repubblica, sarebbe stato trovato anche l’hard disk di De Gennaro. “Ho letto la notizia, non ne sono a conoscenza. È possibile che l’abbiano trovato”, ha detto l’avvocato Francesco Bertorotta, che lo difendeva con il professor Franco Coppi.
De Luca blindato in procura
De Luca, intanto, si è blindato. Ieri è arrivato in tarda mattinata con le auto di scorta ed è entrato dal cortile sul retro, evitando i cronisti assiepati da ore davanti al palazzo di giustizia. Ai giornalisti ha affidato un messaggio di poche parole: “L’inchiesta va avanti. Non ho nulla da dichiarare”.
Restano indagati l’ex ispettore Francesco Pacetto, il pentito Totuccio Contorno, la funzionaria del Dis Donatella Peruzzi e il sottufficiale della Finanza Massimo Carnicelli.
Con De Gennaro o con De Luca? L’imbarazzo di Fratelli d’Italia
Ma il silenzio più rumoroso è quello di Fratelli d’Italia. Perché De Luca, per il partito della premier, è stato fin qui un punto di riferimento. Nel dicembre 2025, in commissione Antimafia, il procuratore aveva liquidato la pista nera, che chiamava in causa Stefano Delle Chiaie e Avanguardia nazionale, come un filone che “giudiziariamente vale zero”.
E aveva indicato in mafia e appalti la chiave principale per leggere il movente delle stragi: Falcone e Borsellino uccisi anche per fermare le indagini del Ros sugli intrecci tra Cosa nostra, imprese e politica. FdI aveva applaudito.
Sergio Rastrelli aveva definito quella pista “centrale, essenziale, dirimente”, accusando di “negazionismo giudiziario” chi la ridimensionava. La presidente della commissione Chiara Colosimo ha concentrato i lavori proprio su via D’Amelio e mafia-appalti. L’indagine contro ignoti su mafia e appalti è stata poi archiviata su richiesta della stessa procura, ma per i pm nisseni quel dossier resta una delle chiavi del movente.
Scarpinato: “Un’arma di distrazione di massa”
Una lettura che il M5S contesta da sempre. Roberto Scarpinato, ex procuratore generale di Palermo e oggi senatore pentastellato, definisce quell’ipotesi “un’arma di distrazione di massa”. E punta il dito su chi l’ha sostenuta in commissione: il generale Mario Mori, ex capo del Ros, a sua volta indagato a Firenze per le stragi del 1993.
E proprio ieri è riemersa un’informativa della Dia del 4 marzo 1994, quando a dirigerla era De Gennaro. Vi si ipotizzava un “unico disegno criminoso” dietro le stragi del ’92 e del ’93, con Cosa nostra in rapporto con altri gruppi, comprese organizzazioni di stampo eversivo.
Centrodestra in frantumi su De Luca
Il procuratore portato in palmo di mano, però, è lo stesso che aveva chiesto i domiciliari per De Gennaro. E qui il centrodestra si spacca. Matteo Salvini parla di “massacro mediatico-giudiziario”. Guido Crosetto, ministro di FdI, scrive che De Gennaro “non poteva accettare che qualcuno sporcasse quella storia”. Giorgia Meloni si è detta “profondamente scioccata”. Da Colosimo e dai commissari FdI, invece, nessuna dichiarazione.
Tanto che la dem Debora Serracchiani ha invitato a “chiedere ai componenti di centrodestra dell’Antimafia come mai si è ritenuto che quelle audizioni fossero l’unica certezza possibile”. E chiede che la commissione non diventi “una clava contro chi la pensa diversamente”. Oggi in Antimafia si riuniscono i capigruppo. FdI dovrà decidere se convocare il procuratore che finora ha incensato o fare finta di nulla.