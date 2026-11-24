Anche la Dda toscana apre un fascicolo, De Luca: "L'inchiesta va avanti". E FdI, che ne aveva sposato la tesi su mafia e appalti, tace

Ora c’è anche Firenze. La Direzione distrettuale antimafia toscana ieri ha aperto un fascicolo sulla morte dell’ex capo della Polizia, Gianni De Gennaro, inserito nel procedimento sulle stragi del 1992 e del 1993 e per ora contro ignoti. L’incartamento si aggiunge a quello della Procura di Grosseto, che indaga per istigazione al suicidio e ieri ha affidato l’incarico per l’autopsia, la cui data non è ancora fissata.

L’ex capo della Polizia era stato trovato senza vita sabato mattina nella sua casa in Maremma. Indagato a Caltanissetta per depistaggio, si preparava al Riesame del 1° dicembre, che ora potrebbe slittare su richiesta delle difese.

Sequestrate due buste e un hard disk

Nella villa i carabinieri hanno sequestrato telefoni, documenti processuali e due buste. Una è indirizzata al procuratore di Caltanissetta Salvatore De Luca, l’altra “a chi vorrà pubblicarla”. Il contenuto è nelle mani dei magistrati. Secondo Repubblica, sarebbe stato trovato anche l’hard disk di De Gennaro. “Ho letto la notizia, non ne sono a conoscenza. È possibile che l’abbiano trovato”, ha detto l’avvocato Francesco Bertorotta, che lo difendeva con il professor Franco Coppi.

De Luca blindato in procura

De Luca, intanto, si è blindato. Ieri è arrivato in tarda mattinata con le auto di scorta ed è entrato dal cortile sul retro, evitando i cronisti assiepati da ore davanti al palazzo di giustizia. Ai giornalisti ha affidato un messaggio di poche parole: “L’inchiesta va avanti. Non ho nulla da dichiarare”.

Restano indagati l’ex ispettore Francesco Pacetto, il pentito Totuccio Contorno, la funzionaria del Dis Donatella Peruzzi e il sottufficiale della Finanza Massimo Carnicelli.

Con De Gennaro o con De Luca? L’imbarazzo di Fratelli d’Italia

Ma il silenzio più rumoroso è quello di Fratelli d’Italia. Perché De Luca, per il partito della premier, è stato fin qui un punto di riferimento. Nel dicembre 2025, in commissione Antimafia, il procuratore aveva liquidato la pista nera, che chiamava in causa Stefano Delle Chiaie e Avanguardia nazionale, come un filone che “giudiziariamente vale zero”.

E aveva indicato in mafia e appalti la chiave principale per leggere il movente delle stragi: Falcone e Borsellino uccisi anche per fermare le indagini del Ros sugli intrecci tra Cosa nostra, imprese e politica. FdI aveva applaudito.

Sergio Rastrelli aveva definito quella pista “centrale, essenziale, dirimente”, accusando di “negazionismo giudiziario” chi la ridimensionava. La presidente della commissione Chiara Colosimo ha concentrato i lavori proprio su via D’Amelio e mafia-appalti. L’indagine contro ignoti su mafia e appalti è stata poi archiviata su richiesta della stessa procura, ma per i pm nisseni quel dossier resta una delle chiavi del movente.

Scarpinato: “Un’arma di distrazione di massa”

Una lettura che il M5S contesta da sempre. Roberto Scarpinato, ex procuratore generale di Palermo e oggi senatore pentastellato, definisce quell’ipotesi “un’arma di distrazione di massa”. E punta il dito su chi l’ha sostenuta in commissione: il generale Mario Mori, ex capo del Ros, a sua volta indagato a Firenze per le stragi del 1993.

E proprio ieri è riemersa un’informativa della Dia del 4 marzo 1994, quando a dirigerla era De Gennaro. Vi si ipotizzava un “unico disegno criminoso” dietro le stragi del ’92 e del ’93, con Cosa nostra in rapporto con altri gruppi, comprese organizzazioni di stampo eversivo.

Centrodestra in frantumi su De Luca

Il procuratore portato in palmo di mano, però, è lo stesso che aveva chiesto i domiciliari per De Gennaro. E qui il centrodestra si spacca. Matteo Salvini parla di “massacro mediatico-giudiziario”. Guido Crosetto, ministro di FdI, scrive che De Gennaro “non poteva accettare che qualcuno sporcasse quella storia”. Giorgia Meloni si è detta “profondamente scioccata”. Da Colosimo e dai commissari FdI, invece, nessuna dichiarazione.

Tanto che la dem Debora Serracchiani ha invitato a “chiedere ai componenti di centrodestra dell’Antimafia come mai si è ritenuto che quelle audizioni fossero l’unica certezza possibile”. E chiede che la commissione non diventi “una clava contro chi la pensa diversamente”. Oggi in Antimafia si riuniscono i capigruppo. FdI dovrà decidere se convocare il procuratore che finora ha incensato o fare finta di nulla.