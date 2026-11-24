La Lega: fino a 8 anni di carcere, multe ai sindacati, droni con IA. FdI ha proposto vernici e borse di studio tolte agli indagati

“Noi in Toscana abbiamo dei centri sociali che da decenni occupano abusivamente dei luoghi”. È partito da casa sua il deputato della Lega Andrea Barabotti per illustrare il suo mostruoso emendamento al Decreto Cortei, depositato ieri: il reato di “squadrismo eversivo di piazza”, da 4 a 8 anni di reclusione.

Il decreto, sostiene Barabotti, già punisce chi in gruppo commette violenze su cose o persone durante le manifestazioni. Il suo testo vuole colpire “soprattutto le organizzazioni che stanno dietro a questa violenza di piazza”. Quelle che, dice, “sistematicamente organizzano la penetrazione all’interno delle manifestazioni”. E siccome “questi soggetti sono spesso anche conosciuti”, ecco il nuovo reato.

Da 4 a 8 anni a chi blocca i servizi durante i cortei e gli scioperi…

Il testo, depositato in commissione Giustizia alla Camera, colloca la nuova fattispecie accanto ai delitti di terrorismo ed eversione, ricostruisce Repubblica. Rischia da 4 a 8 anni chi promuove, organizza o coordina gruppi anche informali che puntano a violenze, minacce o “resistenza sistematica” contro le forze dell’ordine, o a danneggiamenti e blocchi dei servizi pubblici durante i cortei. Chi si limita a partecipare a riunioni o azioni rischia da 2 a 5 anni.

14 emendamenti contro la libertà di espressione e di manifestazione

È solo il primo dei 14 emendamenti della Lega. Un altro inasprisce le multe per chi blocca la circolazione delle merci su strade, porti, ferrovie e piattaforme logistiche: da 2 a 12mila euro, raddoppiabili se l’azione è di gruppo e supera le sei ore.

A pagare sarebbero anche i sindacati promotori, con sanzioni da 10 a 100mila euro decise dal prefetto e lo stop ai contributi pubblici in caso di recidiva. Sulla carta lo sciopero legittimo è escluso, ma toccherebbe alle sigle dimostrare di non aver organizzato i blocchi.

Secondo le anticipazioni, la norma servirebbe anche contro proteste come i picchetti dell’Usb del 30 ottobre scorso nei porti, da Genova a Livorno, contro i carichi di armi in transito per l’Italia e diretti in Israele.

Si propone poi la sperimentazione di droni dotati di intelligenza artificiale per sorvegliare i quartieri considerati più a rischio. E ci sono i genitori dei ragazzi condannati per le proteste, che perderebbero contributi e agevolazioni per cinque anni e dovrebbero pagare il mantenimento dei figli nelle carceri minorili.

Corsa agli emendamenti a destra

Poi c’è la proposta targata FdI di sospendere le borse di studio agli studenti indagati per i disordini. E in manovra Alessandro Urzì ha depositato un emendamento che autorizza la polizia, in via sperimentale nel 2027, a usare “dispositivi marcatori” che rilasciano “sostanze coloranti, traccianti o altri elementi identificativi” sui violenti per arrestarli in flagranza differita, anche a corteo concluso. Ma il suo emendamento alla Legge di Bilancio è stato dichiarato inammissibile in Commissione.

Nella corsa si è infilato anche Roberto Vannacci: Futuro Nazionale chiede l’esercito nelle piazze con “munizioni a impatto cinetico controllato non letale“. Proiettili di gomma.

Solo Forza Italia tira il freno

A frenare, dentro la maggioranza, è Forza Italia. “In base al principio di non colpevolezza, togliere le borse di studio a chi viene semplicemente iscritto nel registro degli indagati non è compatibile con i principi costituzionali”, dice a Sky Tg24 la sottosegretaria ai Rapporti con il Parlamento Matilde Siracusano, richiamando la posizione già espressa da Enrico Costa. Si può discutere, aggiunge, solo “dopo una condanna”. L’articolo 27 della Carta, del resto, è lì dal 1948…, ma a Lega e FdI, evidentemente, importa poco: gli emendamenti, per ora, restano tutti sul tavolo.

Le opposizioni in rivolta ricordano il Cile di Pinochet

Le opposizioni insorgono. Per la capogruppo dem Chiara Braga è “una gara di cattivismo e repressione tra Lega e Fratelli d’Italia, sulla pelle delle libertà costituzionali”. E aggiunge: “Dopo nove decreti sicurezza, il Paese non è più sicuro, ma certamente più repressivo”.

Angelo Bonelli (Avs) parla di “prove tecniche di regime” ed evoca “il Cile di Pinochet”. Per Carmela Auriemma (M5S) è “una deriva da regime sudamericano”. E la Rete degli studenti medi avverte: “Il diritto a manifestare non si tocca”.

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