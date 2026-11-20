31,9 per cento: tanto sono rincarati in dodici mesi i beni energetici secondo i dati definitivi dell’Istat del 17 novembre, con l’inflazione di ottobre salita al 5,4 per cento e un Pil rimasto fermo nel terzo trimestre. Con numeri così ogni riga della bolletta meriterebbe la lente, eppure ce n’è una scritta quasi due anni fa che gli italiani rischiano di pagare fino al 2050: la proroga senza gara delle concessioni per la distribuzione elettrica, cioè dei cavi che portano la corrente in ogni casa. Giovedì su Lavoce.info l’economista Sandro Trento, ordinario all’Università di Trento, l’ha smontata pezzo per pezzo.

Il decreto Bersani del 1999 fissava la scadenza delle concessioni al 2030 e chiedeva di bandire le gare nei cinque anni precedenti, quindi entro il 2025. La legge di bilancio 2025 (207/2024, commi 50-53) ha scelto una parola più educata, “rimodulazione”, cioè allungare: il distributore presenta un piano straordinario di investimenti, ottiene fino a vent’anni in più e in cambio versa allo Stato un onere. Il comma 51 obbliga l’Arera, l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, a computarlo “nel capitale investito ai fini del riconoscimento degli ammortamenti e della remunerazione”. Tradotto: lo tratta come un trasformatore nuovo e lo fa rendere al 5,6 per cento che l’Autorità riconosce ai distributori per il 2024-2027.

L’Espresso a giugno ha fatto il conto: ogni miliardo caricato in quel capitale vale 56 milioni l’anno in tariffa. Lo Stato incassa subito, gli utenti rimborsano per due decenni e il debito resta fuori dai conti pubblici, in una forma che secondo Trento “somiglia parecchio a una tassa”. Paga chi accende la luce.

Cosa compra una gara

L’alternativa ha già un banco di prova, il gas. Nel 2023 l’Istituto Bruno Leoni ha analizzato le prime sette gare aggiudicate: dove si erano presentati più concorrenti i Comuni hanno ottenuto un canone pari al 10 per cento dei ricavi, il massimo consentito, sconti medi del 70 per cento sul prezzario e un 20 per cento di titoli di efficienza energetica in più. Nelle due gare di Torino, dove si è presentato un solo offerente, il canone si è fermato al 3 per cento e lo sconto al 5, mentre le estensioni gratuite della rete sono scese a 15 metri per cliente contro una media di circa 400. La concorrenza, insomma, si misura in metri di tubo regalati.

Il governo ha tirato dritto. Poi si è inceppato da solo. Ad agosto 2025 l’Arera ha mandato ai ministeri la proposta di decreto chiedendo un onere contenuto e il 17 marzo 2026 (delibera 77/2026) ha rinviato le regole sulla tariffa a otto mesi dopo quel decreto, che secondo Trento a metà ottobre era ancora in definizione. A marzo, secondo Websim, il ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin (Forza Italia) ha spiegato che il testo è fermo al ministero dell’Economia e che la questione non è prioritaria, vista la crisi.

Curiosa gerarchia, per una norma che la legge giustificava con l’urgenza di agire “tempestivamente”. La crisi che consiglia al ministero di aspettare è la stessa che spinge i beni energetici al 31,9 per cento, e basterebbe la regola proposta da Trento: chi ottiene vent’anni di monopolio in più se li paga di tasca propria. Altrimenti il 31,9 per cento resterà il numero dei telegiornali e il 5,6 per cento lavorerà in silenzio nelle bollette fino al 2050.