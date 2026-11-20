Scavalcato da Fratelli d’Italia sul condono edilizio, Matteo Salvini tenta di riprendersi la scena con una proposta che rischia di trasformarsi in una sanatoria di massa: il silenzio-assenso su milioni di pratiche ferme nei Comuni. Dietro la promessa di abbattere la burocrazia, la maggioranza apre così alla possibilità di regolarizzare abusi senza verifiche. Mentre Lega e FdI si contendono la paternità del condono, Forza Italia frena e le opposizioni accusano il governo di premiare chi ha violato le regole. La contesa è prima di tutto politica. FdI ha depositato una serie di emendamenti alla Manovra, anticipando il ministro delle Infrastrutture su una materia di sua competenza. Salvini ha reagito rivendicando le deleghe su casa, edilizia e urbanistica e chiedendo di leggere le proposte.

Salvini vuole riprendersi la scena e lancia il suo maxi-condono

Ora annuncia un lavoro con gli uffici legislativi del ministero per unificare le iniziative della maggioranza ed eliminare quelle troppo estensive. Il nodo, però, sembra essere anche chi debba intestarsi la nuova stagione delle sanatorie. La sua idea è imporre ai Comuni un termine di 120 o 180 giorni per rispondere alle domande pendenti. Scaduto il termine, scatterebbe il silenzio-assenso: in assenza di risposta, la richiesta potrebbe essere accolta senza aver completato le verifiche. È una scorciatoia che pretende di risolvere decenni di ritardi in pochi mesi, senza indicare con quali risorse gli uffici comunali dovrebbero affrontare l’arretrato. A frenare Salvini è il vicepremier Antonio Tajani.

La frenata di Tajani

Forza Italia è disponibile a sbloccare pratiche sospese per responsabilità burocratiche, soprattutto su piccole difformità, ma respinge l’ipotesi di un condono generalizzato. Tajani chiede inoltre di consentire l’accesso ai bonus per l’efficienza energetica oggi preclusi a edifici con irregolarità. Una distinzione che conferma l’assenza di una linea condivisa nel centrodestra. L’attacco più duro arriva da Angelo Bonelli, deputato di Alleanza Verdi e Sinistra. Per lui il silenzio-assenso è un condono generalizzato travestito da semplificazione. I Comuni, osserva, non dispongono del personale per esaminare milioni di pratiche in quattro o sei mesi: il rischio è che gli abusi vengano sanati automaticamente, senza controlli. L’allarme riguarda soprattutto immobili in aree vincolate, a rischio idrogeologico o sismico.

Le critiche di Bonelli

Bonelli critica anche le proposte degli alleati che aprirebbero alla sanatoria di edifici in zone sismiche, e denuncia le pressioni che ricadrebbero sui sindaci, specie nei territori segnati dall’abusivismo e dalla criminalità organizzata. Il messaggio, secondo Avs, sarebbe quello di premiare chi ha costruito illegalmente. La dimensione del problema emerge dalla relazione allegata a un emendamento del deputato FdI Massimo Milani. Citando uno studio Sogeea del 2019, indica oltre 4,26 milioni di domande di condono ancora inevase, su più di 15 milioni presentate in base alle leggi del 1985, 1994 e 2003. Le somme potenzialmente non riscosse sono stimate in 21,7 miliardi di euro. Numeri che descrivono l’arretrato, ma non dimostrano che l’automatismo sia una soluzione sicura o legittima in ogni caso.

Destre in ordine sparso

Tra le proposte di FdI figurano anche una sanatoria per piccole opere ultimate nel 2025 e la sospensione per 24 mesi delle demolizioni in Campania. Due misure distinte, che ampliano ulteriormente il confronto nella maggioranza. Anche Giuseppe Conte contesta la proposta: per il presidente del M5S il governo cerca di fare cassa e recuperare consenso. Ricorda che il tema era stato agitato prima delle regionali in Campania e poi accantonato dopo la vittoria di Fico.

La maggioranza deve dunque chiarire non solo chi guida il dossier, ma quali abusi intenda regolarizzare e con quali controlli. Senza rafforzare gli uffici comunali, il silenzio-assenso rischia di trasformare l’inefficienza della pubblica amministrazione in un vantaggio per chi non ha rispettato la legge, lasciando irrisolto il problema della sicurezza del territorio.