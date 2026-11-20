Il campo largo partecipa allo sciopero della Cgil, ma i leader non stanno tutti insieme. Così come non sono uniti su Ucraina e patrimoniale.

Uniti ma non troppo. Tanto alla manifestazione organizzata dalla Cgil per lo sciopero generale quanto sul programma. I leader del campo largo non riescono a trovare una vera unità, almeno per ora. Al corteo romano hanno sfilato tutti e quattro i leader del campo largo, ma non insieme. Da una parte, in testa al corteo, c’erano Elly Schlein, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni. Dall’altra, più distante, Giuseppe Conte che si trovava in coda al corteo. Nessun incontro tra Schlein e Conte quindi, ma il principio su cui tutti e quattro sono d’accordo è nei confronti del governo, da mandare a casa il prima possibile, e della Manovra, bocciata senza appello.

Oltre a questo, però, di temi su cui l’intesa è totale ce ne sono pochi. Chiuso il tavolo sul lavoro, con l’introduzione del reddito minimo garantito che ripristinerà il Reddito di cittadinanza, restano da sciogliere i due nodi principali per il programma del campo largo: le armi all’Ucraina e la patrimoniale. Su nessuno dei due fronti ci sono novità, in attesa degli ultimi tavoli di oggi e domani, prima di passare la patata bollente ai leader. Ma su entrambe le questioni ripartono le rivendicazioni, da una parte e dall’altra.

Il campo largo e i nodi da sciogliere sul programma: dall’Ucraina alla patrimoniale

Conte si concentra sulla politica estera e detta le condizioni: “Una cosa è certa e su questo non si può transigere, occorre un cambio di passo” rispetto a quanto fatto da Meloni. Ma come? Sul conflitto in Ucraina la linea è altrettanto chiara: “Va assolutamente indirizzato a soluzione con un forte investimento nella diplomazia”, dice Conte chiedendo una “svolta negoziale” che “deve essere un perno del nuovo progetto di governo progressista”. La convinzione, comunque, è che “si troverà una sintesi”, così come i leader del campo largo si dicono convinti che la sintesi si troverà anche sulla patrimoniale.

Per la segretaria del Pd su questo punto “il lavoro procede bene” e “contiamo di finire quanto prima”. Ma la posizione di Avs è di certo molto più intransigente, come dimostra Bonelli a L’Aria che Tira: “Un accordo sulla patrimoniale si troverà”, assicura, ma “deve esserci su tutto”. Compresa la patrimoniale, una proposta “di grande giustizia sociale” su cui “Avs non arretrerà di un millimetro”. Stessa posizione espressa negli scorsi giorni anche da Fratoianni. Conte, invece, ribadisce che bisogna “prendere la ricchezza dove si è accumulata”, cioè tra alcuni “comparti finanziari ed economici che si sono arricchiti a dismisura” e tra “le grandi ricchezze finanziarie”.

Ma sulla patrimoniale restano i suoi dubbi: “In questo momento pensare di poter innalzare le tasse e prelevare qualcosa da chi ha una fabbrica, da chi ha un esercizio commerciale, da chi ha un’azienda, che è sommerso da burocrazia e da tasse sarebbe una follia”. Eppure, anche sulle tasse per i più ricchi Conte è fiducioso: “Ci lavoriamo”, dice, spiegando che le riunioni continuano. Ma i tempi stringono.