La battaglia tra i Fratelli di Giorgia Meloni e il partito di Forza Italia, sostenuto dalla famiglia Berlusconi, non è finita. Prevista in Manovra, poi stralciata, rientrata nel decreto Scuola, la misura sui libri scolastici e universitari in formato digitale, al 50% del prezzo della versione cartacea, giovedì ha spaccato al Senato la maggioranza. Che è andata sotto in commissione perché Forza Italia ha votato contro assieme alle opposizioni. Alla fine, la norma in Aula è passata ma con soli 8 voti di scarto (84 sì contro 76 no), sempre con la contrarietà degli azzurri e con i due voti a favore di Azione di Carlo Calenda, mentre l’opposizione ha scontato l’assenza di diversi senatori. Adesso lo scontro è destinato a riproporsi alla Camera. Il decreto dev’essere approvato entro fine mese.

La battaglia sugli e-book non è finita. Forza Italia pronta a sfidare Meloni alla Camera

In commissione Cultura di Montecitorio, gli azzurri hanno presentato un emendamento soppressivo della norma. Se dovesse passare, il decreto dovrebbe ritornare al Senato. È evidente che gli azzurri, benché il leader Antonio Tajani lo neghi, stiano conducendo questa battaglia che tocca gli interessi dell’editore Berlusconi. Sull’emendamento soppressivo, dice il vicepremier azzurro, “vediamo se si possono trovare delle formule che possano permettere di difendere un principio. Siamo sempre pronti al dialogo e al confronto, come l’abbiamo fatto nei giorni precedenti al voto, quindi non c’è nessuna ostilità. Difendiamo soltanto il principio di chi fa impresa”.

La difesa

Più netta Stefania Craxi, berlusconiana di ferro. “Riteniamo – dice la presidente dei senatori di Forza Italia – che la norma sui libri di testo digitali stampabili, cosa diversa dall’ebook, non raggiunge l’obiettivo di aiutare famiglie e studenti e potrebbe perfino svantaggiare quelle meno abbienti, creando una disparità. È un danno per un’intera filiera fatta di editori, autori, tipografie, cartiere e cartolibrai. E c’è il rischio della pirateria e un’eccezione al diritto d’autore, in contrasto con le norme europee”.

Se la famiglia Berlusconi abbia chiesto di intervenire, Craxi assicura che “no. Non c’è stata alcuna interferenza né alcun interesse di parte: facciamo in assoluta libertà le battaglie in cui crediamo”. Inoltre “contro l’emendamento si sono schierate all’unisono tutte le imprese del settore e della filiera, comprese le associazioni di categoria e i sindacati”.

La frenata

E alla fine FdI pare almeno parzialmente fare marcia indietro. Il vicepresidente della Camera Fabio Rampelli ha depositato una modifica concordata con il partito della premier: per elementari e medie servirà il via libera di una commissione tecnico-scientifica paritetica composta da esperti nelle discipline pedagogiche, didattiche e dell’editoria scolastica. “Per i ragazzi più giovani infatti abbiamo ritenuto opportuno valutare meglio l’uso del digitale e arrivare all’adozione dell’e-book con qualche precauzione preliminare”, ha dichiarato Rampelli.

Il voto difforme di Forza Italia, rispetto al resto della maggioranza, sugli ebook che si è registrato al Senato “non avrà ripercussioni sul governo ma dipenderà da quel che succederà nei prossimi giorni se avrà ripercussioni sul clima del governo. Il clima dovrà essere verificato nei prossimi giorni”, aveva messo in guardia il presidente del Senato, Ignazio La Russa. Davanti alla possibilità di nuovi incidenti parlamentari, il governo non avrebbe escluso nemmeno il ricorso al voto di fiducia.

Frecciatina

Intanto l’altro vicepremier leghista non vede l’ora di schierarsi contro Forza Italia, mandando una frecciatina ai Berlusconi, e di prendere posizione a favore dei fratelli meloniani. “Sembra bizzarro che la maggioranza che è d’accordo su tutti i temi importanti come lavoro, pensioni, salute e scuola si divida sui libri di testo elettronici”, dice Matteo Salvini. “Leggevo che Forza Italia – aggiunge – riproverà alla Camera a emendare il decreto scuola cancellando questa proposta che è un risparmio. È un risparmio di tempo e di soldi per famiglie e studenti, e in un momento di difficoltà economica per tanti, bisogna decidere se stare dalla parte degli editori o se stare dalla parte delle famiglie e degli studenti”.