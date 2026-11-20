Aumenta il vantaggio del campo largo nei sondaggi, ora il centrodestra è a più di quattro punti. Balzo dei 5S, bene Pd e Avs e male FdI.

Il campo largo aumenta il suo vantaggio sul centrodestra, grazie alla crescita dei consensi per tutti i principali partiti dell’opposizione. Gli ultimi sondaggi evidenziano la corsa del centrosinistra, il cui vantaggio sulla coalizione di Giorgia Meloni oggi supera i quattro punti percentuali.

Nel sondaggio realizzato da YouTrend per SkyTg24 emerge anche un dato molto positivo, nell’ultima settimana, per i principali partiti del campo largo: i 5 Stelle sono quelli che guadagnano più voti, ma è positivo anche il dato per Pd e Avs. Male, invece, tutti i partiti del centrodestra, con un calo per Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lega e un tracollo per Futuro Nazionale.

Sondaggi elettorali, balzo dei 5 Stelle mentre crescono Pd e Avs

Il giudizio nei confronti del governo resta negativo, con il 58% del campione che fornisce un giudizio molto o abbastanza negativo: rispetto a circa dieci giorni fa, però, il dato è in discesa del 3%. Sale invece del 4% la percentuale di chi giudica molto o abbastanza positivo l’operativo dell’esecutivo, ma il dato non va comunque oltre il 36%, mentre non sa il 4%.

Ma questo andamento non trova conferma nelle intenzioni di voti, con Fratelli d’Italia in discesa e Pd e Movimento 5 Stelle in netta crescita. Partiamo da Fratelli d’Italia, sempre in testa con il 27,2% dei consensi, pur perdendo due decimi di punto. Il Pd cresce invece dello 0,3% e si attesta al 20,6%. Ancor di più crescono i 5 Stelle: +0,5% e dato attuale al 13,7%.

Molto più staccati gli altri partiti, con Futuro Nazionale che cede lo 0,6% e si ferma al 6,6%, stessa percentuale di Forza Italia (in calo dello 0,1%). Tornando nel campo largo, a crescere è anche Avs (+0,1%), ora al 6,4%, mentre a destra perde ancora consensi (-0,2%) la Lega al 5,3%. In calo di tre decimi di punto anche Azione, ora al 3,3%, e di un decimo Italia Viva, ora al 2,8%. Le altre liste di centrodestra raccolgono l’1,7% dei consensi mentre quelli di centrosinistra l’1,5%.

Il campo largo allunga sul centrodestra

La conseguenza di questi dati la si vede nelle intenzioni di voto per le coalizioni: il centrosinistra guadagna complessivamente un punto e raggiunge il 45% dei voti. All’opposto, il centrodestra perde tre decimi e si ferma al 40,8%. Così il vantaggio del campo largo ora supera i quattro punti. Più indietro Futuro Nazionale al 6,6% e Azione al 3,3%, mentre le altre liste fuori dalle coalizioni racimolano in totale il 4,3% dei consensi.