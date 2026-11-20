Prevista in Manovra, poi stralciata, rientrata nel decreto Scuola, la misura sui libri scolastici e universitari in formato digitale, al 50% del prezzo della versione cartacea, ieri ha spaccato al Senato la maggioranza. Che è andata sotto in commissione perché Forza Italia ha votato contro assieme alle opposizioni. Alla fine, la norma in Aula è passata ma con soli 8 voti di scarto (84 sì contro 76 no), sempre con la contrarietà degli azzurri e grazie ai due voti a favore di Azione di Carlo Calenda, mentre l’opposizione ha scontato l’assenza di diversi senatori. Ma andiamo con ordine.

Forza Italia vota con le opposizioni: sugli e-book si spacca la maggioranza

A pesare è stato lo scontro in maggioranza sulla battaglia di civiltà avviata da FdI. Ad esporsi in prima linea Arianna e Giorgia Meloni per garantire – a sentir loro- il diritto allo studio e far risparmiare alle famiglie circa 200 euro l’anno per ogni figlio. Che tirasse una brutta aria si era capito dal giorno prima quando la sorella della premier aveva annunciato che la norma sarebbe stata inserita nel dl Scuola. Subito da Forza Italia era trapelata l’intenzione di votare contro l’emendamento, in quanto iniziativa “non concordata”. Di qui lo stop, con l’accantonamento della disposizione in commissione Bilancio in attesa del parere del governo. Ieri mattina il parere favorevole del governo è arrivato. Ma appunto con 12 no e 11 sì, la commissione ha dato parere contrario. Poi l’approdo in Aula.

Macerie

La norma è passata ma rimangono le macerie. Durante la discussione degli emendamenti nell’Aula del Senato, le opposizioni hanno chiesto a più riprese la presenza del ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara. Enrico Borghi di Iv si è chiesto, ironicamente, perché i colleghi chiedessero la presenza del titolare della materia, se in Aula era presente il sottosegretario Giovanbattista Fazzolari. Ma Giorgia Meloni era assai determinata a fare passare la norma, tanto da inviare, a scanso di equivoci, il fedelissimo Fazzolari. Raramente il sottosegretario, che è anche senatore, si è visto a Palazzo Madama. La norma era contestata da tutto il comparto. Editori, la federazione carta e grafica e i sindacati di settore hanno chiesto al governo di fermarsi.

Norma contestata

“Non è vero in nessuno modo che la norma sui libri digitali scontati al 50% aiuterebbe le famiglie, e lo mostrano i numeri”, ha sottolineato il presidente dell’Associazione italiana editori Innocenzo Cipolletta. “Da anni gli editori producono libri in tre versioni: solo carta, carta più digitale, solo digitale a prezzi più bassi dei libri di carta. I docenti adottano i libri solo digitali solo nel 3,6% dei casi”. Da diversi anni, inoltre, “i Paesi del Nord Europa che avevano adottato il ‘tutto digitale’ stanno tornando indietro alla carta, di fronte a risultati disastrosi nei test di comprensione del testo”.

Conflitto di interessi

Il punto sta proprio qui: gli azzurri erano contrari per un’evidente situazione di conflitto di interessi dal momento che il loro referente politico, ovvero la famiglia Berlusconi, è anche editore. “È evidente che c’è un tema di egemonia a destra. Mentre Salvini e Tajani si sono acconciati ad una dimensione totalmente ancillare, Marina Berlusconi non lo ha fatto e quindi la premier ha scelto una vicenda di questa natura per dare un segnale ben preciso: subordinare FI e renderla ulteriormente alla mercè della sua leadership. È assolutamente un messaggio di Meloni a Marina colpita dove fa più male, su Mondadori”, ha detto Borghi di Iv.

La replica

“In politica si vince e si perde, le battaglie si fanno quando si è convinti. Da Forza Italia non c’è stata nessuna sfida a nessuno e non c’è nessuna rottura della maggioranza. Sosteniamo con convinzione il decreto scuola, abbiamo votato contro un emendamento che rischia di penalizzare un’intera filiera produttiva”, ha replicato la presidente dei senatori di Forza Italia, Stefania Craxi.

Le opposizioni hanno chiesto invece che venissero votate le proprie proposte sui libri gratis con una nota congiunta dei capigruppo di opposizione a Palazzo Madama Francesco Boccia (Pd), Luca Pirondini (M5S), Raffaella Paita (Iv), Peppe De Cristofaro (Avs). “Da tre anni – hanno detto – le opposizioni chiedono unite, in ogni provvedimento sulla Scuola e nelle leggi di bilancio, che lo Stato garantisca la gratuità dei libri di testo. Perché il diritto all’istruzione non può essere subordinato al reddito delle famiglie”. Ma nulla da fare. Alla fine, il Senato ha approvato con 80 voti a favore, 46 contrari ed 1 astenuto il decreto scuola. Sul voto finale la maggioranza si è ricompattata, con FI che ha annunciato voto favorevole.