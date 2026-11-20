Ma della sottosegretaria alla Cultura Lucia Bergonzoni vogliamo parlare? Quella che, illustrando la legge sul cinema, si è congratulata coi fratelli “Pupi e Avati”.

Lina Caruso

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Gentile lettrice, la Bergonzoni si accinge a celebrare i cento anni dalla nascita dei gemelli Pier e Paolo Pasolini, cui seguirà una rassegna dei film dei fratelli Gian e Maria Volontè. Eh, sì, Salvini sceglie la sua classe dirigente con test culturali: chi scrisse l’Odissea? A) i fratelli Grim; B) i fratelli Leo e Pardi; C) i fratelli Ugo e Foscolo? Buon sangue non mente. Infatti Meloni, che mira all’egemonia culturale della destra, si è circondata di intellettuali. Ha iniziato in Rai con le truppe scelte. Tipo Nunzia De Girolamo, che nella prima sera in tv intervistò suo marito: fece uno share pari al numero dei suoi parenti meno uno (il marito). O Elisabetta Gregoraci che si aggiudicò l’1,4% di audience, superata solo da un reportage sulla zebra del Gabon. Sono giganti del pensiero: a loro si inginocchiano anchei fratelli Gramsci, An e Tonio, e i fratelli Sartre, Jean e Paul. Da lì è scaturito l’ineguagliato Ministro della Cultura San&Giuliano: scoprì che Colombo scoprì l’America grazie ai fratelli Galilei, Gali e Leo. È la rivoluzione meloniana, il trionfo dell’egemonia culturale della scuola alberghiera, èra iniziata con le sorelle Maria e Stella Gelmini che costruirono un tunnel tra Svizzera e Gran Sasso, ispirate dal filosofo Cetto La Qualunque: “Designerò Peppino primario di cardiochirurgia. Dicono: non ha la laurea. Ma mi dite a che minchia serve la laura? Se uno sa firmare un assegno a vuoto, di fame non muore”.

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