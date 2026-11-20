Fra Bureij e Nuseirat mercoledì le famiglie hanno lasciato case e tende appena il Cogat, l’ufficio del ministero della Difesa israeliano per i Territori, ha ordinato di sgomberare i blocchi 660, 661 e 666. Mahmoud al-Saafin, 27 anni, ha detto all’agenzia AFP di temere l’inizio di un’operazione più ampia e «che lo sfollamento ricominci». Era la prima volta dalla tregua. I carri armati israeliani sono avanzati a ovest della linea gialla della tregua dell’ottobre 2025, dentro la parte della Striscia che la tregua lascia ai palestinesi, e la Salah al-Din che attraversa la Striscia da nord a sud è stata chiusa al traffico.

In serata l’Idf, l’esercito israeliano, ha scritto che doveva smantellare un tunnel e che le sue truppe erano schierate “in conformità con l’accordo di cessate il fuoco”, eppure all’AFP lo stesso esercito ha detto di controllare oltre il 60% del territorio quando la linea della tregua gliene assegnava il 53%. Sono sette punti in più. Nei circa 2,5 chilometri quadrati dell’operazione vivevano più di 18.000 persone e 4.000 erano già in siti di sfollamento secondo i dati dell’Ocha, l’ufficio umanitario dell’Onu, diffusi dall’agenzia AGI, mentre il ministero della Salute di Gaza conta 1.658 uccisi dalla tregua.

Martedì il Board of Peace a guida statunitense che sorveglia l’accordo aveva scritto al Consiglio di sicurezza dell’Onu che la distanza fra il concordato e il terreno resta il rischio principale e che una tregua senza risultati tangibili “non può essere sostenuta all’infinito”. Mercoledì il ministro della Difesa Israel Katz, secondo il Jerusalem Post, ha detto che Israele terrà le sue zone di sicurezza nella Striscia, dentro il territorio che la Corte internazionale di giustizia il 19 luglio 2024 ha dichiarato occupato illegalmente, a tempo indeterminato.