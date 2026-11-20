Sette anni e quattro mesi: tanto aveva inflitto il 21 giugno il Tribunale penale di Tripoli a Osama Almasri Njeem, e tanto è bastato a chi sta vicino al governo per leggere in quella sentenza l’assoluzione postuma del volo che il 21 gennaio 2025 lo aveva riportato a casa da Torino. Solo che all’Aja quella cella resta un’ipotesi senza carte. E il processo libico riguardava dieci detenuti torturati e un morto, una frazione del fascicolo della Corte penale internazionale (Cpi), che parla di migliaia di persone rinchiuse a lungo nelle prigioni di Tripoli sotto il suo comando.

Il 32° rapporto della Procura della Cpi al Consiglio di sicurezza dell’Onu, del 18 novembre, letto da Nello Scavo su Avvenire, descrive un uomo libero di circolare in Libia e di incontrare uomini delle forze statali e delle milizie anche dopo la condanna. Una condanna senza cella. Secondo la ricostruzione di Avvenire all’Aja non sono mai arrivati la sentenza, gli atti d’indagine o una prova della detenzione, e la Procura giudica la cooperazione libica “inferiore alle aspettative”. Del resto lo scrivevano già a febbraio la missione Onu in Libia (Unsmil) e l’Ufficio dell’Alto commissario per i diritti umani: l’ordine d’arresto libico del 5 novembre 2025 impediva di fatto il trasferimento all’Aja, mentre lui restava libero e un processo interno appariva improbabile.

La caccia nel globo terracqueo

Il 9 marzo 2023, a Cutro, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni prometteva: «Questo governo andrà a cercare gli scafisti lungo tutto il globo terracqueo». Ventidue mesi dopo il governo aveva in cella a Torino, dove era arrivato per vedere Juventus-Milan, qualcosa di più grosso di uno scafista, il direttore del carcere di Mitiga ricercato dalla Cpi per omicidi, torture, stupri e violenze sessuali dal febbraio 2015, e lo ha liberato e rimpatriato con un aereo di Stato. Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi spiegò in Senato di averlo espulso «vista la pericolosità del soggetto», il ministro della Giustizia Carlo Nordio chiamò il mandato un «pasticcio frettoloso». A rileggere le date, il pasticcio porta la firma di Roma.

Poi il governo, che doveva rispondere di quel volo, si è protetto da solo. Il 9 ottobre 2025 la Camera ha negato l’autorizzazione a procedere che il Tribunale dei ministri chiedeva per Nordio, Piantedosi e il sottosegretario Alfredo Mantovano, con 251 e 256 voti, quando la maggioranza ne contava 242. Il 26 gennaio 2026 la Camera preliminare della Cpi ha deferito l’Italia all’Assemblea degli Stati parte per inadempienza. E a fine luglio Nordio ha trasmesso le carte dell’Aja alla Procura generale di Roma, diciotto mesi dopo l’arresto e solo dopo che la Corte costituzionale aveva bocciato la legge 237 del 2012 nella parte in cui gli lasciava scegliere quando farlo.

Quello che ha fatto Berlino

Il confronto più crudele viene dalla Germania. Il 16 luglio 2025 la polizia tedesca ha fermato a Berlino Khaled El Hishri, uno dei più alti dirigenti della stessa prigione di Mitiga, e il 1° dicembre lo ha consegnato all’Aja. Quattro mesi e mezzo, carte comprese. A luglio i giudici dell’Aja gli hanno confermato tutti i 17 capi d’imputazione. Il 30 ottobre perfino il Dipartimento di Stato americano ha vietato ad Almasri e alla moglie l’ingresso negli Stati Uniti per torture e trattamenti crudeli. Il 2 novembre la Cpi ha confermato all’unanimità la propria giurisdizione e ha dato alla difesa e a Tripoli tempo fino al 29 gennaio 2027 per dimostrare che in Libia esiste davvero un processo.

Sette anni e quattro mesi sulla carta di Tripoli, nessuna prova di un giorno di cella sulla scrivania dell’Aja. Il governo Meloni, che gli scafisti li avrebbe inseguiti fino ai confini del pianeta, quando ha avuto in mano un ricercato per crimini contro l’umanità ha preferito accompagnarlo a casa.