Una cagnolina, una PlayStation e una parola: “Pronte”. Tanto è bastato perché Elly Schlein finisse sotto processo. Non in tribunale, ma per mano del Codacons. La segretaria del Pd ha pubblicato una storia su Instagram in cui aspetta, con il conto alla rovescia sullo schermo, il caricamento di “Grand Theft Auto VI”, il videogioco più atteso degli ultimi anni.

Un po’ passione, un po’ furbizia elettorale che strizza l’occhio ai giovani. Invece l’associazione dei consumatori l’ha letta come “una forma di promozione gratuita del prodotto”, un messaggio sbagliato ai giovani. Schlein, peraltro, non è il primo segretario dem alla consolle: Matteo Renzi, al Nazareno, si fece fotografare in sfida con Matteo Orfini.

Videogiochi legittimi, ma Gta è diverso

Premettendo che “la passione per i videogiochi è assolutamente legittima”, l’associazione ricorda che GTA è destinato a un pubblico adulto, tra violenza, droga e sesso, e che chi ha un ruolo pubblico “dovrebbe avere maggiore consapevolezza” di quello che posta. Non è la prima crociata. Nel 2008 l’associazione presentò un esposto a 104 Procure chiedendo il sequestro di GTA IV, ipotizzando l’istigazione a delinquere.

Pd: “Un post non è campagna pubblicitaria”

La replica del Pd è arrivata con Stefano Vaccari, deputato e segretario di presidenza della Camera. “Un post su GTA VI non equivale a una campagna pubblicitaria”, dice, e trasformarlo in un caso nazionale “appare francamente sproporzionato”.

Vaccari fa notare che sul videogioco sono intervenuti anche il ministero della Difesa e Fratelli d’Italia, e chiede perché il Codacons abbia preso di mira solo Schlein. Poi rilancia sull’azzardo: la legge di bilancio del governo propone di prorogare fino al 2029 alcune concessioni per scommesse e apparecchi da gioco, e su questo, dice, l’associazione tace. Chiusa da gamer: il Codacons “sembra aver trovato il boss finale nel conto alla rovescia di una PlayStation”.

Anche la Polizia gioca a Gta

In effetti, se il problema è fare pubblicità a GTA, Schlein è in buona compagnia. La Polizia di Stato ha postato su Instagram le sue auto e i Nocs a Vice City: “Cambia versione, cambia lo stile, la missione resta”. L’Aeronautica ha mandato i caccia e le Frecce Tricolori nei cieli del gioco, la Guardia di finanza i baschi verdi tra le palme. Il ministero della Difesa ha elencato le cose fatte nell’attesa, dal giro del mondo del Vespucci al cane robot: “E no, non è un videogioco”.

Il sindacato di polizia Cosap ha espresso “profondo sconcerto” per l’accostamento dei reparti d’élite a un gioco che racconta crimini e scontri con le forze dell’ordine.

Un mercato da 3,2 miliardi di dollari

Intanto la febbre sale. I preordini sfiorano i 15 milioni di copie, nelle prime ore quasi 7 milioni di persone hanno seguito le dirette in streaming e sui social il gioco ha generato più post dei Mondiali di calcio 2026. Le stime parlano di 3,2 miliardi di dollari di vendite entro fine anno, a fronte di costi di produzione di almeno un miliardo.

Il file pesa 212 gigabyte e negli Usa alcuni operatori hanno potenziato le connessioni per reggere il traffico. La piattaforma Remote ha registrato un aumento del 32% delle richieste di ferie per il 19 novembre. Su Metacritic il voto è 99 su 100.