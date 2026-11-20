Ai bambini italiani è servita una guerriglia urbana per meritarsi una legge sulla loro salute. Il decreto-legge 190 del 22 ottobre 2026, scritto dopo le devastazioni di Milano del 17 e 18 ottobre contro la criminalità minorile, ospiterà il divieto dei social sotto i 13 anni: l’emendamento della maggioranza alla Camera porta la prima firma del vicepresidente Fabio Rampelli (FdI) e il decreto, che scade il 21 dicembre, va convertito in fretta.

Chi ha meno di 13 anni resta fuori, fra i 13 e i 16 si avrà soltanto un account collegato a quello di un genitore. L’età si verificherà con il portafoglio europeo di identità digitale, mentre le regole tecniche le scriverà l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom) entro nove mesi e le piattaforme inadempienti avranno venti giorni prima dei blocchi. Il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara dice che ne sarà «felice», perché questa «è sempre stata una mia battaglia».

Un anno nel cassetto

Battaglia lunga, in effetti. Quel divieto ha già passato un anno in un cassetto. A fine marzo Valditara spiegava lo stallo del disegno di legge 1136, firmato dalla senatrice Lavinia Mennuni (FdI) e dalla deputata Marianna Madia, oggi in Italia Viva, con motivi tecnici legati alla privacy. Il 30 marzo il Garante per la protezione dei dati personali lo ha smentito: il governo aveva coinvolto l’Autorità fra agosto e settembre 2025, il nuovo testo del relatore ne recepiva le indicazioni e l’esame in commissione al Senato risultava fermo dal 21 ottobre 2025 “per ragioni che non risultano note”.

Lo stop era arrivato anche su richiesta della Commissione europea, in attesa di una norma comune. Il 21 ottobre, tre giorni dopo Milano, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni diceva a Repubblica: «Non sono contraria» a un divieto sotto i 14 anni e lasciava la legge al Parlamento; un mese dopo l’input arriva da Palazzo Chigi e la soglia scende a 13. Madia, che quel testo l’aveva scritto, contesta proprio il veicolo, un decreto di ordine pubblico al posto di una legge autonoma, e la senatrice del Movimento 5 Stelle Barbara Floridia su Open aveva già indicato il responsabile dello stallo in “chi lo tiene fermo”.

La lezione di Parigi

In Australia il divieto sotto i 16 anni vale dal 10 dicembre 2025 ed entro metà dicembre le piattaforme hanno disattivato o limitato 4,7 milioni di account, secondo l’autorità eSafety, che vigila sulla legge. La Francia ha approvato il divieto sotto i 15 anni il 21 luglio 2026, e il 14 agosto il Conseil constitutionnel lo ha cancellato: lesione sproporzionata della libertà d’espressione dei minori e della vita privata degli adulti, che sarebbero obbligati a provare la propria età. Roma ha lo stesso nodo. A Bruxelles l’EU Kids Act, proposto dalla Commissione il 17 settembre, fissa l’account autonomo a 15 anni ed è ancora da approvare, e il Post dà per probabile che la soglia italiana scenda a 15.

La scienza è più cauta. Una meta-analisi su 153 studi longitudinali, pubblicata a marzo su Jama Pediatrics, lega l’uso dei social a depressione e pensieri autolesivi; la revisione del Joint research centre della Commissione, a maggio, trova risultati misti e piccoli sul tempo d’uso e considera plausibile che a volte sia il disagio a portare sui social. In Italia l’Istituto superiore di sanità ha misurato nel 2022 un uso problematico nel 13,5% degli adolescenti, con un picco fra le ragazze di 13 anni, che è esattamente l’età a cui l’emendamento concede il primo account, collegato a mamma o papà.

Nello stesso decreto l’articolo 1 riscrive l’articolo 98 del codice penale: dai 14 anni la capacità di intendere e di volere del minore si presume fino a prova contraria. Così un quattordicenne è abbastanza maturo per il tribunale e troppo piccolo per un profilo social tutto suo, che dovrà aspettare i 16.