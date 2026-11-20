Cinquanta milioni di euro l’anno: è la media che il ministero della Difesa mette sui quattro programmi nati soltanto per la cyberdifesa, e dodici mesi fa erano 70. Venti in meno. Il conto lo ha fatto l’Osservatorio Milex sulle spese militari italiane, che il 17 novembre ha messo uno accanto all’altro i Documenti programmatici pluriennali (Dpp) della Difesa del 2025 e del 2026, e lo ha pubblicato esattamente nelle settimane in cui il governo ha scelto gli hacker come argomento per difendere il riarmo.

Il 6 novembre a margine di Fieracavalli a Verona la presidente del Consiglio Giorgia Meloni partiva dai frigoriferi manomessi e dai falsi allarmi bomba sui voli per spiegare alle opposizioni che le spese per la difesa servono a «mettere in sicurezza la quotidianità dei cittadini», e che sostenere che tolgano soldi alla sanità è «una stupidaggine». Gli attacchi sono veri. Il 2 novembre in una Coop di Palermo i banchi frigo sono stati portati a temperature positive con comandi a distanza, circa quaranta casi in una dozzina di regioni, con una rivendicazione di hacker filorussi. Secondo una ricerca del Centro studi Comtel, nei primi nove mesi del 2026 l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (Acn) ha rilevato 3.271 eventi informatici, più dei 2.729 dell’intero 2025.

I quattro programmi che dimagriscono

Milex ha separato con pazienza da contabile i programmi interamente cyber da quelli digitali che contengono anche un pezzo di protezione informatica. I quattro puri sono il Cyber Warfare interforze, il Cyber Package dell’Esercito e i due Cyber Defence di Marina e Aeronautica: lo stanziamento pluriennale scende da 633 a 577 milioni, quasi il 9% in meno, e la media annua vale circa lo 0,38% degli investimenti 2026 in armamenti e tecnologie militari. Nelle tabelle del Dpp lette da Geopop, il programma dell’Aeronautica per il 2027 è fermo a zero euro. Gli altri sei programmi (dalla Defence Cloud alla digitalizzazione dei radar della difesa aerea) passano da 1,29 a 1,16 miliardi, e messi insieme ai primi portano il settore cyber in senso largo da 1,93 a 1,74 miliardi, un calo del 9,8%.

C’è poi un dettaglio di metodo che pesa quanto i numeri. Il Dpp 2025 quantificava la componente cyber in 1,91 miliardi, quello del 2026 quella cifra l’ha semplicemente fatta sparire, e Milex ha dovuto ricostruirla programma per programma con gli stessi criteri dell’anno prima. Intanto il bilancio del ministero per il 2026 vale 32,4 miliardi e per Milex la spesa militare complessiva nel 2027 supererà per la prima volta i 40 miliardi, con gli armamenti che salgono da 13,2 a 17,2.

Il frigorifero come argomento

La risposta del governo è arrivata il 13 novembre da Palazzo Chigi, dove il sottosegretario Alfredo Mantovano ha rivendicato 298,9 milioni per la cybersicurezza nel 2027 contro i 203 dell’assestamento di quest’anno. Sono risorse civili, per l’Acn e per l’intelligence, e le tabelle lette da Geopop confermano la crescita dell’Agenzia, da 109,4 milioni nel 2025a 135,2 nel 2027. Il conto di Milex riguarda la cassa della Difesa, cioè proprio quella che si gonfia in nome della guerra ibrida: il ministro Guido Crosetto ha spiegato al Corriere della Sera che «la Difesa ha chiesto di costituire un’arma cyber», la stessa già scritta nel suo non-paper sulla guerra ibrida del novembre 2025, e intanto i programmi cyber del suo ministero perdono parte della dotazione annua. I numeri di Milex sono a legislazione vigente e la legge di Bilancio 2027 può ancora correggerli: per ora nel suo testo la parola cybersicurezza compare zero volte.

A Verona Meloni si chiedeva se il sistema che protegge i frigoriferi del sangue sia spesa di difesa o spesa sanitaria. Nei conti della Difesa la risposta c’è già, ed è la voce da cinquanta milioni l’anno, quella che scende.