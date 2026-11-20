La definisce “una mega operazione di silenzio assenso” Matteo Salvini. Perché chiamarlo un maxi-condono, forse, non suona così bene. Il vicepresidente del Consiglio assicura che la maggioranza sta lavorando su una definizione dei condoni proposti con i diversi emendamenti in Manovra.

Salvini parla di “un’idea che metta insieme tutte le proposte positive che sono state fatte, ripeto, espungendo quelle eccessivamente estensive”. Nel dettaglio, Salvini vuole dare l’ultima parola ai Comuni, con quella che definisce una “mega operazione di silenzio assenso”.

Salvini rilancia il condono, ma lo scarica sui Comuni

Sul condono, spiega il vicepresidente del Consiglio, “quello su cui mi sono impegnato a lavorare con i colleghi della maggioranza e oggi e nel fine settimane ci lavoriamo con gli uffici e con il legislativo del ministero, visto che siamo competenti”. L’obiettivo è “dare ai Comuni l’ultima parola, quindi non una scelta centralista, l’ultima parola per chiudere le centinaia di domande giacenti, in alcuni casi da 40 anni, di condono”.

Il principio a cui si lavora, spiega il leader leghista, “è dare un tempo limite ai Comuni, vediamo tecnicamente con gli esperti quanto, se 120 giorni o 180 giorni, entro i quali dovranno dare una risposta positiva o negativa a tutte le domande giacenti”. Salvini ricorda che “abbiamo tre condoni aperti”, risalenti al 1985, al 1994 e al 2002: “Solo a Roma – afferma Salvini – ci sono decine di migliaia di pratiche giacenti negli uffici comunali”.

Tajani frena, 5 Stelle e Cgil attaccano

Di condoni parla anche l’altro vicepresidente del Consiglio, Antonio Tajani, smentendo in parte Salvini e sostenendo che “certamente non ci può essere un condono generalizzato ma credo che si possa trovare una soluzione per permettere per esempio a tanti, una volta ottenuto un condono per piccole cose o per richieste di condono che erano sospese anche per colpa della burocrazia, che si possano sbloccare situazioni e poi magari mettere in situazione di efficienza energetica degli edifici utilizzando i bonus di efficienza energetica che oggi non possono avere perché ci sono delle irregolarità”.

Per Giuseppe Conte, invece, l’idea del condono è “una risorsa disperata a cui si ricorre per fare cassa. Non serve un nuovo condono: cerchiamo di snellire la burocrazia, evadiamo le vecchie pratiche”, afferma il leader del Movimento 5 Stelle. All’attacco anche il segretario della Cgil, Maurizio Landini, spiegando che la maggioranza ha proposto il condono “per far quadrare i conti”.