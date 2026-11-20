“Un sito che fa della violenza e della schedatura nazista il suo modo di essere”. Matteo Salvini venerdì ha scelto la conferenza stampa della Lega sulla manovra per attaccare Myrotvorets, il portale ucraino che raccoglie i presunti “nemici dell’Ucraina”. “Conto che le autorità ucraine chiudano un sito che porta odio e in passato ha seminato anche violenza e morte”, ha dichiarato il vicepremier.

Poi ha alzato il tiro, chiamando direttamente in causa Volodymyr Zelensky: “Spero che prenda le distanze, sto aspettando, perché in quel sito ci sono dei giornalisti che sono stati ammazzati”. Quello del presidente ucraino, per Salvini, “non è un bel silenzio”. E ricorda: “Gli abbiamo votato in questi anni tutti gli aiuti, umanitari, militari, economici, sociali”.

Anche Salvini nella “lista nera” (dal 2017)

Il leader leghista parla da parte in causa. Prima a finire nella “lista nera” del sito era stato l’eurodeputato Danilo Della Valle, poi l’intera delegazione M5S all’Eurocamera, otto eurodeputati su otto. Ora è emerso che nel database di Myrotvorets c’è anche il leader leghista.

Ma non da ieri: la sua scheda risalirebbe al 27 aprile 2017. Il sito gli contesta il sostegno all’annessione russa della Crimea, i rapporti con Putin e la visita nella penisola del 2014, con una formula pesante: “Tentativo di violare l’integrità territoriale dell’Ucraina”.

Nella lista figurano anche Gianluca Savoini, ex collaboratore di Salvini al centro dell’inchiesta Metropol poi archiviata, e Roberto Vannacci, inserito a luglio. In buona compagnia europea: ci sono anche Viktor Orbán, Robert Fico, Marine Le Pen e Jean-Luc Mélenchon. Il nuovo capogruppo leghista al Senato Marco Dreosto ha parlato di un fatto “gravissimo, intollerabile e indegno” e annunciato un’interrogazione.

Della Valle, che per primo aveva scritto a Roberta Metsola, chiedendo un intervento di Bruxelles ha definito “quasi sotto traccia” la reazione dell’Eurocamera: funzionari della sicurezza del Parlamento sono passati nel suo ufficio, gli hanno detto che non c’è un pericolo imminente, ma che la vicenda va approfondita. Stop.

La risposta di Kiev: “Myrotvorets non è una fonte ufficiale dello Stato ucraino”

Nei giorni scorsi si era mossa la Farnesina. Antonio Tajani aveva incaricato l’ambasciatore a Kiev, Carlo Formosa, di chiedere spiegazioni alle autorità ucraine. La risposta è arrivata ieri, su X, dall’ambasciata ucraina a Roma.

Myrotvorets “non è una fonte ufficiale di informazione dello Stato ucraino, non fa parte del sistema degli organi statali dell’Ucraina e non è autorizzato a rappresentarne la posizione”. L’ambasciata giudica “inappropriato” usare informazioni “di fonti non ufficiali” per “creare un quadro distorto della posizione dell’Ucraina o di alimentare artificialmente le tensioni nelle relazioni bilaterali”. Relazioni che, assicura, “restano solide”.

È una presa di distanza, non una condanna. E non c’è nessun impegno a chiudere il portale: al momento non risulta annunciato.

Tuttavia a Salvini è bastato, per ora: “Ben venga che l’ambasciatore ucraino abbia preso le distanze. Se fanno quello che si chiede in Europa saremo tutti contenti”. Ma il vicepremier insiste sugli aiuti e si chiede se la strada per la pace passi ancora da “altre sanzioni, armi e miliardi”.

Si fa sentire anche Mosca

A soffiare sul fuoco ci ha pensato Mosca. “Non c’è nulla di sorprendente”, ha detto l’ambasciatore russo in Italia, Alexey Paramonov, che definisce il governo di Kiev un “regime radicalmente nazionalista e di fatto nazista”. Secondo il diplomatico è “un peccato” che in Europa si prendano “ancora per buone le rassicurazioni degli emissari di Kiev” su un sito gestito da non meglio precisati “romantici” indipendenti.

Quindi ha elencato le persone schedate e poi uccise, da Darya Dugina al blogger militare Vladlen Tatarsky, dallo scrittore ucraino Oles Buzina (freddato sotto casa nell’aprile 2015 dopo che Myrotvorets ne aveva pubblicato l’indirizzo di casa), al fotoreporter italiano Andrea Rocchelli, che l’ambasciata attribuisce a “sicari assoldati dai servizi segreti ucraini”.