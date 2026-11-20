“Martedì sono a Roma e, se Fontana è d’accordo, provvediamo a formare la nuova Commissione di Vigilanza Rai”. Ignazio La Russa, a margine dell’evento Nexus a Fiuggi, ha annunciato ieri la sua mossa per sbloccare l’organismo che dovrebbe controllare il servizio pubblico, impantanato da quasi cinque mesi. E chiarisce il metodo: i nomi li indicheranno lui e il presidente della Camera Lorenzo Fontana “anche per i gruppi che non ci hanno fornito i candidati”, perché “tocca a noi indicarli, come dovere”.

Vigilanza bloccata dal 2 luglio

La Vigilanza è vuota dal 2 luglio, da quando cioè si erano dimessi in blocco i sedici commissari di opposizione, con la presidente Barbara Floridia (M5S) che denunciava un “boicottaggio sistematico” da parte della destra.

Il nodo era la presidenza Rai. Dal settembre 2024 il governo aveva indicato Simona Agnes (quota Forza Italia), che per diventare presidente ha bisogno del voto dei due terzi della commissione. Senza i numeri, la maggioranza aveva smesso di partecipare alle sedute per evitare la bocciatura.

Dopo l’addio delle opposizioni si erano dimessi anche i commissari di centrodestra. Sostenevano che la commissione era stata “occupata, sequestrata e strumentalizzata in maniera irresponsabile dalla sinistra”.

Solo Azione vuole rimanere in sella

Ora La Russa prova a ripartire. Ma il quadro resta fragile. Le opposizioni sono pronte a dimettersi di nuovo appena nominate. Ma non proprio tutte, come riconosce lo stesso La Russa: “Ho letto oggi sui giornali” che Azione “non si dimetterà, mentre gli altri lo faranno”. Senza di loro mancherebbe anche il presidente, che per prassi spetta alla minoranza.

La Russa se ne lava le mani: “Quello è un altro problema che non riguarda me, ma riguarda i gruppi. A me tocca il compito, insieme a Fontana, di mettere i parlamentari in condizione di lavorare”.

Da parte sua, Carlo Calenda conferma: “Quando La Russa nominerà i nuovi commissari Azione non si dimetterà”. E aggiunge: “Restare sotto elezioni con TeleMeloni in attività e senza commissione di controllo è demenziale. In ogni caso Richetti non farà il presidente”.

Ma La Russa mira a varare la riforma Rai (e a nominare i nuovi vertici)

Poi il presidente del Senato allarga il discorso. “La riforma della Rai? Lo decideranno le commissioni competenti, ma per me sarebbe meglio farla in questa legislatura piuttosto che nella prossima”. Una frase che pesa per il calendario. Il Cda in carica è stato nominato nel settembre 2024 con un mandato triennale. Una riforma approvata prima del voto ridisegnerebbe le regole con cui scegliere i prossimi vertici di Viale Mazzini, e a scriverle sarebbe l’attuale maggioranza.

Pd all’attacco del presidente del Senato

È la lettura del Pd. “Non può essere il presidente del Senato a indicare una riforma del servizio pubblico pensata su misura per la maggioranza”, attacca Stefano Graziano, capogruppo dimissionario dem in Vigilanza. Le parole di La Russa, sostiene, “sembrano dimenticare il ruolo di garanzia e imparzialità” della seconda carica dello Stato.

Per i democratici l’unica riforma possibile è quella che recepisce “integralmente il Media Freedom Act europeo”, per cui l’Italia “è già sottoposta a procedura di infrazione”. Ma Graziano non si fa illusioni: “Con questo centrodestra sarà molto difficile arrivare a una riforma in questa legislatura”. La ragione, dice, è “l’ossessione di occupare la Rai e piegare il servizio pubblico agli interessi della maggioranza”.

L’ennesimo caso Cerno

E a proposito di politica che esce dalla Rai (come ordina Bruxelles) ieri è scoppiata la polemica per un editoriale, andato in onda su Rai 2. Alle 14, in diretta, durante la trasmissione “2 di Picche”. Protagonista il direttore de Il Giornale Tommaso Cerno, che ha declamato un lungo monologo contro la Cgil e Maurizio Landini, mentre in piazza sfilavano lavoratori e studenti contro la manovra.

Chi sciopera per l’editorialista di Rai 2 è uno sfaticato

Nel racconto dei commissari dimissionari del Pd, i lavoratori in sciopero sono stati descritti “come persone che non hanno voglia di lavorare e che ricorrono alla mobilitazione soltanto per ottenere un giorno di vacanza in più”. “È francamente inaccettabile che il servizio pubblico radiotelevisivo diventi il palcoscenico di simili attacchi”, scrivono.

Il sindacato può essere criticato, aggiungono, ma la Rai “ha il dovere di garantire pluralismo, equilibrio e rispetto delle diverse posizioni”. E l’invito finale è a Cerno: “Continui pure a esprimere le proprie opinioni nelle numerose televisioni e negli spazi privati che già frequenta”.

La striscia, partita a marzo e tornata in onda a ottobre, era stata contestata fin dall’esordio dall’Usigrai, che aveva informato la Corte dei conti per i costi esorbitanti e gli ascolti raso-terra.