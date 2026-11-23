Il Movimento 5 Stelle chiede spiegazioni al governo guidato da Giorgia Meloni dopo l’operazione militare ucraina contro due unità navali legate alla Russia in Libia, rivendicata da Volodymyr Zelensky. Il presidente ucraino ha riferito che sono stati impiegati sette droni marini per colpire la corvetta russa Merkury, ormeggiata nella base navale di Bengasi, e il cargo MV Angara, che Kiev accusa di essere utilizzato da Mosca per trasportare armi.

“Il Governo italiano spieghi immediatamente se è stato informato o in qualche modo coinvolto nell’azione militare condotta dall’Ucraina sulle coste della Libia, Paese strategico per i nostri interessi nazionali, in un quadrante regolarmente pattugliato dalle nostre forze aeronavali”, hanno dichiarato i capigruppo del M5S al Senato e alla Camera, Luca Pirondini e Riccardo Ricciardi.

Navi russe colpite in Libia, il M5S incalza Meloni & Co: “Il governo venga in Aula per dire se era stato informato del blitz”

“Possibile che le autorità competenti italiane siano state tenute all’oscuro di un atto di guerra compiuto davanti a casa nostra con l’impiego di decine di scafi-bomba? C’è stata qualche forma di coinvolgimento o di collaborazione? C’è stato un coordinamento a livello NATO o con altri alleati come Francia e Regno Unito? C’è qualche legame tra questa operazione e l’avvistamento di droni non identificati presso la base siciliana di Sigonella? È vero che in Tripolitania ci sarebbero diverse basi militari ucraine usate per condurre questi attacchi, la principale delle quali sarebbe situata nello stesso complesso di Misurata che ospita i militari italiani della missione MIASIT?”, si chiedono i pentastellati.

“Difesa e Farnesina vengano subito in Parlamento a riferire su quanto accaduto, perché la guerra non può arrivare alle porte di casa nostra senza nemmeno saperlo: se così fosse sarebbe gravissimo, se invece il Governo sapeva o ha collaborato in qualche modo sarebbe ancor più grave. La presenza militare russa in Libia ci preoccupa, ma va affrontata con mezzi politici e diplomatici, non certo con azioni di guerra che rischiano solo di peggiorare la situazione”, concludono i Cinque Stelle.