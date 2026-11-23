Baku, 23 nov. (askanews) – Di quanto avvenuto al porto libico di Bengasi, dove è stata colpita una nave russa, “ne abbiamo parlato oggi anche con il presidente Aliyev” e c’è “preoccupazione”, perché è avvenuto “a poca distanza dall’Italia, in pieno Mediterraneo così Occidentale. La presenza russa” nell’area “certamente deve essere seguita con grande attenzione, vedremo se l’attacco è ucraino o meno, però certamente non è positivo che ci siano degli scontri in un Paese come la Libia che deve raggiungere una unità”. Lo ha affermato il ministro degli Esteri Antonio Tajani a margine della visita al cimitero dei martiri di Baku.”La cosa preoccupante è” se si tratta di “una prosecuzione della guerra tra Russia e Ucraina a poche centinaia di chilometri dall’Italia, è preoccupante soprattutto perché noi lavoriamo per la stabilità della Libia, sarebbe veramente pericoloso destabilizzare un Paese che si stava avviando verso la stabilità, una guerra nel Mediterraneo occidentale è qualche cosa che deve essere evitata assolutamente”. Sarebbe una guerra “troppo vicina, però speriamo che si tratti solo di episodi. Noi lavoriamo comunque per costruire la pace per garantire comunque la sicurezza della libertà di navigazione, ma è preoccupante che in Libia ci sia una nuova tensione che nessuno vuole”.