Alice Huang avrebbe avuto contatti con l'intelligence cinese per oltre un anno. Trump chiede a Nvidia di reintegrare Jensen Huang

Per oltre un anno l’intelligence americana ha monitorato i contatti di Alice Huang con un funzionario del Ministero della Sicurezza di Stato, la principale agenzia di spionaggio cinese. La donna, al centro dello scandalo sui chip per l’intelligenza artificiale, avrebbe mantenuto questi rapporti mentre era coinvolta in una relazione con Jensen Huang, allora amministratore delegato di Nvidia. A rivelarlo è il New York Times, che cita fonti a conoscenza delle informazioni raccolte dall’intelligence.

E Donald Trump? Il presidente statunitense continua a sperare nel ritorno del manager alla guida del colosso dei semiconduttori, nonostante le polemiche e le indagini che hanno travolto l’azienda.

Alice Huang e i contatti con l’intelligence cinese

Secondo le fonti citate dal New York Times, Alice Huang è rimasta in contatto con un funzionario del Ministero della Sicurezza di Stato cinese dalla primavera del 2025 fino all’autunno del 2026. Un periodo di oltre un anno e mezzo, che coincide almeno in parte con la relazione intrattenuta con Jensen Huang.

Le informazioni raccolte dall’intelligence riguarderebbero anche Kang Wei, socio in affari della donna e spesso presentato come suo marito. Secondo diverse fonti, le agenzie americane avrebbero raccolto prove del suo legame lavorativo con la stessa agenzia di spionaggio cinese. L’entità e la tempistica precisa dei contatti di Alice Huang, così come il ruolo di Kang, non erano mai state rese note in precedenza.

Non è un dettaglio secondario: almeno in parte, quel periodo coincide anche con gli acquisti di grandi quantità di chip Nvidia avanzati da parte di Megaspeed, la società legata ad Alice Huang. Componenti che si sospetta siano stati successivamente introdotti clandestinamente in Cina.

La relazione con Jensen Huang e le intercettazioni

Inizialmente Jensen Huang aveva descritto il rapporto con Alice Huang come una normale interazione con una cliente d’affari. Il manager ha ammesso la relazione soltanto dopo che, il mese scorso, il New York Times ha rivelato che la donna era stata identificata dagli Stati Uniti come un possibile agente dei servizi segreti cinesi e che lo stesso amministratore delegato di Nvidia era stato intercettato attraverso attività di sorveglianza elettronica.

Gli alleati dell’ex numero uno del colosso dei semiconduttori, Trump compreso, hanno cercato di ridimensionare lo scandalo, mettendo in dubbio che Alice Huang stesse effettivamente svolgendo attività di spionaggio. I nuovi dettagli rivelati dal quotidiano americano documentano tuttavia i suoi contatti prolungati con un funzionario del Ministero della Sicurezza di Stato cinese. Resta comunque da chiarire se e in quale misura questi rapporti si inserissero in un’attività di spionaggio per conto di Pechino.

Trump minimizzava lo scandalo, ora vuole il ritorno di Huang

Prima che la vicenda diventasse pubblica, i consiglieri di Donald Trump avevano informato il presidente in almeno due occasioni dei legami di Alice Huang con l’intelligence cinese e della sua stretta relazione con Jensen Huang, quando quest’ultimo era ancora alla guida di Nvidia.

Secondo le ricostruzioni del New York Times, Trump aveva minimizzato le informazioni ricevute e aveva chiarito di non voler intervenire nella questione. Il presidente considerava infatti Jensen Huang un alleato prezioso e Nvidia un’azienda fondamentale per la tenuta dell’economia e del mercato azionario statunitensi.

Trump ha successivamente sostenuto che nessuno all’interno della sua amministrazione gli avesse comunicato informazioni che indicassero Alice Huang come un’agente dei servizi segreti cinesi. Una precisazione che va letta alla luce di quanto riferito dalle fonti del quotidiano americano: il presidente era stato informato dei contatti della donna con l’intelligence e della sua relazione con il manager, ma non necessariamente di una valutazione definitiva sul suo presunto ruolo di agente.

Intanto, dopo le dimissioni di Jensen Huang dalla guida di Nvidia, arrivate il 12 novembre, Trump è tornato a invocarne il reintegro. In un messaggio pubblicato su Truth Social, il presidente ha scritto: “Spero che il board di Nvidia riassuma Jensen Huang. Sarebbe la cosa migliore per la compagnia e anche per gli Usa”.

L’auspicio della Casa Bianca si scontra però con la posizione espressa dal consiglio di amministrazione del colosso tecnologico. Il 17 novembre, il presidente del board Harvey C. Jones ha infatti dichiarato che Nvidia non intende reintegrare Huang come amministratore delegato.

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