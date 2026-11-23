La guerra in Ucraina torna a coinvolgere il Mediterraneo e aumenta la preoccupazione per una possibile escalation internazionale. Le autorità della Libia orientale hanno denunciato ripetuti attacchi con droni navali carichi di esplosivo che domenica hanno colpito una nave da guerra russa nel porto di Bengasi e un mercantile al largo della città. La prima unità è stata identificata nella corvetta lanciamissili russa Merkury, mentre analisti di intelligence da fonti aperte indicano nel mercantile Ascalon il possibile secondo obiettivo, un’identificazione che resta tuttavia da confermare ufficialmente.

In un comunicato diffuso nella tarda serata di domenica, lo Stato maggiore della Marina fedele al generale Khalifa Haftar ha assicurato che le forze aeronavali hanno neutralizzato le minacce e avviato le operazioni di soccorso dell’equipaggio del mercantile colpito. Le autorità hanno inoltre annunciato il rafforzamento delle misure di sicurezza a protezione delle infrastrutture portuali e delle acque territoriali.

Libia, Zelensky rivendica l’attacco alla nave russa Merkury: cresce la tensione nel Mediterraneo

La nave militare russa colpita all’alba è la Merkury, una corvetta lanciamissili della classe Steregushchiy (progetto 20380), secondo l’identificazione effettuata dalla società statunitense di immagini satellitari Vantor. Le fotografie successive all’attacco mostrano l’imbarcazione capovolta e quasi completamente sommersa nelle acque del porto. Il governo parallelo libico guidato da Oussama Hammad aveva inizialmente confermato soltanto un’esplosione su una nave russa, precisando che si trovava a Bengasi per rifornirsi di carburante e viveri durante il viaggio di ritorno verso la Russia.

Più incerta è invece l’identità del mercantile colpito nel secondo attacco, avvenuto in serata al largo del quartiere costiero di Al Sabri. Secondo la piattaforma OSINTtechnical e altre ricostruzioni basate su immagini e tracciati marittimi, il secondo obiettivo sarebbe l’Ascalon, un’unità da trasporto roll-on/roll-off registrata in Russia e utilizzata in passato anche per il trasferimento di materiale militare russo.

L’identificazione presenta tuttavia alcuni elementi da chiarire: due fonti militari libiche hanno riferito che il mercantile colpito batteva bandiera maltese, mentre i registri navali indicano per l’Ascalon quella russa. Non è quindi ancora possibile escludere che le segnalazioni riguardino imbarcazioni diverse.

Sul fronte sanitario, un responsabile del ministero della Salute del governo orientale ha riferito di dieci feriti nell’attacco mattutino contro la nave russa, tutti con lesioni di media gravità. Il ministero ha successivamente confermato anche il ricovero di alcuni membri dell’equipaggio del mercantile colpito in serata, precisando che le loro condizioni sono stabili e le ferite lievi, senza tuttavia indicarne il numero.

I timori della comunità internazionale

Il governo Hammad ha inoltre assicurato che le infrastrutture del porto e della base navale, compresi i depositi, sono rimaste integre e che le attività sono riprese dopo lo spegnimento dell’incendio. Le autorità hanno annunciato un’inchiesta congiunta con Mosca per individuare i responsabili degli attacchi, ribadendo che la Libia non intende diventare un nuovo teatro della guerra tra Russia e Ucraina.

Il mistero sulla responsabilità degli attacchi è durato poche ore: a rivendicare l’operazione è stato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. “Un’operazione ucraina esemplare in risposta alla guerra condotta dalla Russia”, ha scritto su X, ringraziando i combattenti del Servizio di sicurezza dell’Ucraina e gli altri membri delle Forze di difesa che vi hanno partecipato.

Zelensky ha aggiunto che sono stati impiegati sette droni navali di produzione ucraina e ha affermato che la corvetta russa Merkury è stata affondata. Secondo il presidente ucraino, nell’operazione sono stati inoltre distrutti un elicottero Ka-27 e colpita la nave cargo MV Angara, che Mosca avrebbe utilizzato per trasportare armi. Resta tuttavia da chiarire se la MV Angara citata da Zelensky coincida con il mercantile che le autorità libiche e gli analisti OSINT hanno identificato, seppure con riserva, nell’Ascalon: si tratta infatti di due imbarcazioni distinte.

La rivendicazione ucraina arriva mentre cresce la preoccupazione internazionale per le possibili conseguenze degli attacchi. La missione delle Nazioni Unite in Libia (UNSMIL) ha espresso “profonda preoccupazione” per quanto accaduto, chiedendo un’indagine indipendente e trasparente per accertare i fatti e individuare i responsabili. La missione ha inoltre sollecitato il rispetto della sovranità libica, senza tuttavia indicare alcun Paese come responsabile degli attacchi.