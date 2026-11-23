La devastazione della Striscia di Gaza causata dall’offensiva militare israeliana avviata in risposta agli attacchi di Hamas del 7 ottobre 2023 non riguarda soltanto la distruzione di edifici e infrastrutture, ma anche le conseguenze ambientali e sanitarie del conflitto. A oltre tre anni dall’inizio della guerra, una stima delle Nazioni Unite, ripresa da Oxfam, indica che nei primi quasi due anni di combattimenti a Gaza sono state impiegate oltre 200.000 tonnellate di esplosivi, con un’energia complessiva equivalente a quella di circa 13 bombe atomiche di Hiroshima.

È quanto emerge anche dal rapporto pubblicato il 23 novembre da Oxfam e dal Conflict and Environment Observatory (CEOBS), secondo cui l’uso su vasta scala di armi esplosive e incendiarie da parte di Israele avrebbe provocato rischi di contaminazione potenziale su oltre il 99% del territorio della Striscia. Il rapporto stima inoltre che l’offensiva militare abbia interessato circa il 78% della superficie terrestre di Gaza. Le analisi individuano la presenza di possibili contaminanti quali metalli pesanti, residui di esplosivi, diossine, contaminanti biologici e amianto proveniente dagli edifici rasi al suolo.

Secondo le stime del Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente (UNEP), le operazioni militari hanno inoltre prodotto oltre 61 milioni di tonnellate di macerie, potenzialmente contenenti materiali pericolosi. Gaza City, Khan Younis, Rafah e Jabalia sono tra le aree con i livelli di rischio più elevati, in una Striscia che conta circa 2,1 milioni di abitanti, la maggior parte dei quali è stata sfollata.

Gaza, l’allarme di Oxfam: rischi di contaminazione su oltre il 99% del territorio

“L’offensiva militare ha coinvolto direttamente oltre il 78% del territorio di Gaza, lasciando dietro di sé residui di metalli pesanti, esplosivi, diossina, contaminanti biologici e amianto presente negli edifici rasi al suolo”, spiega Paolo Pezzati, portavoce per le crisi umanitarie di Oxfam Italia. L’organizzazione parla di “crimini di guerra ambientali” e denuncia l’esposizione della popolazione a sostanze potenzialmente tossiche attraverso il cibo, l’acqua e il contatto diretto con terreni e macerie. Oxfam chiede a Israele di garantire un accesso immediato e senza restrizioni agli aiuti umanitari, ma anche agli esperti incaricati delle valutazioni ambientali e alle attrezzature necessarie per le operazioni di bonifica.

Senza una bonifica ambientale, avverte l’organizzazione, “le conseguenze potrebbero essere gravissime e protrarsi per generazioni”. Nel luglio 2026, ricorda Oxfam, sono stati individuati coliformi fecali nel 19% dei 79 pozzi di falda analizzati a Gaza, una percentuale quasi dieci volte superiore a quella registrata nel 2021, quando i pozzi contaminati erano il 2%. Il sistema fognario è al collasso, con solo il 19% delle stazioni di pompaggio delle acque reflue operative e appena il 30% della rete fognaria dotato di una qualche capacità operativa. Secondo il rapporto, circa 40.000 metri cubi di acque reflue non trattate finiscono ogni giorno nel Mar Mediterraneo.

A preoccupare sono anche le polveri generate dalla distruzione degli edifici e dalla combustione dei rifiuti, che possono aggravare i problemi respiratori, peggiorare patologie come l’asma e provocare danni ai polmoni. I rischi sono particolarmente elevati per i soggetti più vulnerabili, a partire dai bambini. Anche i terreni agricoli potrebbero subire conseguenze durature a causa della presenza di sostanze inquinanti, con possibili ripercussioni sulla sicurezza alimentare della popolazione.