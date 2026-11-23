Quella che doveva essere una serata di musica e divertimento si è trasformata in un momento di paura. Una persona è stata trasportata in ospedale dopo che una “sostanza sconosciuta” è stata diffusa tra il pubblico durante il concerto del rapper Don Toliver alla Co-op Live di Manchester. Come riferisce Sky News, oltre 12.000 persone sono state evacuate d’urgenza.

Tutto è accaduto poco dopo le 22, quando la polizia di Greater Manchester ha dichiarato una “major incident”, una situazione di emergenza che richiede il coordinamento dei servizi di soccorso, in seguito alle segnalazioni di spettatori che manifestavano malesseri riconducibili all’esposizione a una sostanza non identificata. Più di 50 persone hanno ricevuto assistenza medica sul posto e sono state avviate, a titolo precauzionale, operazioni di “decontaminazione”. Sui social sono circolati video che mostravano persone tossire e coprirsi la bocca mentre lasciavano il locale.

Inizialmente la polizia aveva ipotizzato che potesse trattarsi di gas lacrimogeno, ma in seguito ha parlato di una “sostanza sconosciuta”. Il North West Ambulance Service, il servizio di ambulanze del Nord Ovest dell’Inghilterra, ha dichiarato che oltre 50 persone sono state sottoposte a valutazione medica, alcune con sintomi oculari e respiratori. È stata inviata all’arena una squadra specializzata negli interventi in aree a rischio ed è stato comunicato che erano in corso, a titolo precauzionale, operazioni di “decontaminazione”. Una persona è stata trasportata al Manchester Royal Infirmary per ulteriori accertamenti.

Paura al concerto di Don Toliver: sostanza sconosciuta, evacuati 12mila spettatori

“Chiunque abbia partecipato all’evento di ieri sera e abbia successivamente avvertito sintomi o si sia sentito male dovrebbe rivolgersi a un medico”, ha dichiarato il servizio di ambulanza. La polizia di Greater Manchester ha riferito che oltre 12.000 spettatori sono stati evacuati in sicurezza dall’arena, la più grande del Paese.

“La nostra dichiarazione di major incident ci ha permesso di garantire che i servizi di emergenza e le agenzie partner potessero collaborare in modo rapido ed efficace per coordinare una risposta sicura”, ha affermato Steph Parker, dirigente della polizia di Greater Manchester con il grado di Assistant Chief Constable. “Ora avvieremo gli accertamenti per comprendere pienamente di quale sostanza si trattasse e come si sia verificato questo incidente”.

Co-op Live ha dichiarato che si è verificato un “incidente tra il pubblico” e che sta collaborando con la polizia per “individuarne la causa e agire di conseguenza”.