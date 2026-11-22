Il 18 novembre è stato pubblicato il primo standard europeo che prepara l’attuazione del Cyber Resilience Act. Nel mirino non ci sono soltanto computer e smartphone, ma router, serrature connesse, telecamere, password manager e servizi cloud. Il punto è semplice: un oggetto smart può durare dieci anni, ma chi lo protegge quando il produttore smette di aggiornarlo?

Compriamo una telecamera per controllare casa quando siamo fuori.

Installiamo una serratura comandata dallo smartphone. Il router resta acceso giorno e notte e collega televisore, computer, assistente vocale e magari persino il termostato.

Poi passano gli anni.

L’oggetto continua a funzionare e quindi non vediamo ragioni per sostituirlo, ma c’è una domanda invisibile: riceve ancora aggiornamenti di sicurezza?

Il 18 novembre è stata pubblicata la prima norma europea a sostegno del Cyber Resilience Act, il regolamento Ue destinato a imporre requisiti comuni di cybersicurezza per hardware e software commercializzati sul mercato europeo.

È una novità tecnica che nasconde una questione molto quotidiana: i prodotti digitali non dovranno essere sicuri soltanto il giorno in cui li compriamo.

Router, telecamere e serrature smart

Il primo standard stabilisce principi generali di cybersicurezza validi lungo l’intero ciclo di vita del prodotto: progettazione, sviluppo, produzione, manutenzione, fine del supporto e dismissione.

Gli esempi scelti dalla Commissione fanno capire quanto sia ampio il campo.

Si parla di serrature comandate tramite app, router, microprocessori, sistemi operativi, browser e password manager. Rientrano, dove rilevanti, anche i servizi cloud necessari al funzionamento di un prodotto, per esempio quello che permette di gestire da remoto una serratura o conservare le registrazioni di una telecamera connessa.

In altre parole, la sicurezza dell’oggetto non finisce dove finisce la plastica che abbiamo in mano.

Perché un vecchio router può diventare vulnerabile

Ogni software può contenere vulnerabilità.

Quando vengono scoperte, il produttore può correggerle attraverso aggiornamenti e patch.

Il problema nasce quando il supporto termina.

Un router del 2019 può continuare perfettamente a distribuire il Wi-Fi nel 2028, ma se nessuno corregge più nuove falle di sicurezza, quell’apparecchio può diventare una porta d’ingresso debole nella rete domestica.

Lo stesso vale per telecamere, dispositivi IoT e altri prodotti connessi.

Non significa che un oggetto non aggiornato venga automaticamente hackerato. Significa che, con il passare del tempo, il rischio può crescere senza che il consumatore se ne accorga.

L’Europa obbligherà i produttori a dire fino a quando aggiornano il prodotto

È probabilmente una delle novità più utili del Cyber Resilience Act.

Il produttore dovrà stabilire un periodo di supporto durante il quale le vulnerabilità devono essere gestite efficacemente.

La data finale di questo periodo, con mese e anno, dovrà essere comunicata in modo chiaro e comprensibile al momento dell’acquisto.

È un cambiamento importante.

Oggi compriamo un frigorifero conoscendo la classe energetica e uno smartphone guardando memoria e fotocamera.

Domani potrebbe diventare normale chiedersi anche: fino a quale anno riceverà aggiornamenti di sicurezza?

Le nuove regole sono già in vigore?

Solo in parte.

Il Cyber Resilience Act è entrato in vigore nel dicembre 2024, ma le sue disposizioni principali diventeranno pienamente applicabili dall’11 dicembre 2027.

Alcuni obblighi sono però già partiti.

Dall’11 settembre 2026 i produttori devono notificare le vulnerabilità attivamente sfruttate e gli incidenti gravi che incidono sulla sicurezza dei prodotti digitali.

Il primo standard pubblicato il 18 novembre serve proprio ad aiutare le aziende a trasformare concetti come “secure by design” in procedure concrete e verificabili.

Altri trenta e più standard sono in preparazione.

Chi dovrà aggiornare un prodotto e per quanto tempo?

Il regolamento attribuisce al produttore la responsabilità principale.

Deve valutare i rischi cyber già durante la progettazione, correggere le vulnerabilità durante il periodo di supporto e fornire agli utenti informazioni comprensibili per installare e utilizzare il prodotto in sicurezza.

Il periodo di supporto non sarà necessariamente identico per ogni oggetto.

Ha senso aspettarsi una durata differente tra un dispositivo destinato a essere sostituito frequentemente e un apparecchio che normalmente resta installato per molti anni.

Il principio europeo è, però, chiaro: la vita informatica del prodotto deve essere coerente con il suo utilizzo prevedibile.

E gli oggetti che abbiamo già in casa?

Qui arriva il limite.

Le principali regole del Cyber Resilience Act riguarderanno, soprattutto, i prodotti immessi sul mercato secondo il nuovo regime.

Gli apparecchi già commercializzati prima della piena applicazione del regolamento non diventano automaticamente illegali. Il regolamento prevede, però, che gli obblighi di segnalazione delle vulnerabilità e degli incidenti si applichino anche a prodotti già presenti sul mercato nelle condizioni stabilite.

Per il consumatore significa che il vecchio router non acquista magicamente altri dieci anni di aggiornamenti.

Vale, quindi, la pena controllare sul sito del produttore se il modello è ancora supportato.

La password non basta

Cambiare la password predefinita resta fondamentale, così come installare gli aggiornamenti, ma la responsabilità non può essere scaricata interamente sull’utente.

È proprio questa la filosofia della nuova legislazione: un prodotto connesso deve nascere con requisiti di sicurezza e non affidarsi al fatto che ogni consumatore sia un esperto informatico.

La questione diventa ancora più rilevante mentre gli attacchi cyber crescono. La Notizia ha raccontato come in Italia nel 2026 gli eventi informatici registrati abbiano mostrato un’accelerazione significativa.

Lq cybersicurezza, però, non comincia soltanto nei grandi data center.

Può cominciare dalla scatolina con le antenne che abbiamo lasciato dietro il televisore cinque anni fa.

Finché funziona, nessuno ci pensa. Ed è proprio questo il problema.