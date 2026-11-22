Giocattoli, elettronica e cosmetici sono tra le categorie considerate più sensibili. La Commissione europea ritiene, in via preliminare, che Temu non abbia fatto abbastanza per impedire la vendita di prodotti illegali o non sicuri. Cosa significa davvero per chi acquista dalla piattaforma? Come si riconosce un prodotto che rispetta le regole europee?

Una cover per pochi euro, un giocattolo, un caricabatterie da tenere in valigia. Il fascino di Temu nasce anche da qui: oggetti che costano talmente poco da rendere l’acquisto quasi impulsivo.

Ma dietro quello che appare sullo schermo c’è una domanda che normalmente ci poniamo molto meno del prezzo: chi controlla che ciò che stiamo comprando sia sicuro?

Il 17 novembre la Commissione europea ha comunicato una nuova conclusione preliminare nei confronti di Temu nell’ambito del Digital Services Act. Secondo Bruxelles, la piattaforma non avrebbe adottato misure sufficientemente efficaci per ridurre il rischio che sul marketplace vengano offerti prodotti illegali. In particolare, la Commissione contesta controlli sulla conformità ritenuti inefficaci, un sistema di moderazione debole e sanzioni poco dissuasive nei confronti dei venditori.

È importante sottolineare una parola: preliminare. Temu può esaminare gli atti e presentare le proprie difese prima di una decisione definitiva.

Cosa contesta l’Europa a Temu

Il problema non è che ogni prodotto venduto su Temu sia pericoloso.

La contestazione riguarda il sistema utilizzato per individuare e bloccare quelli che non rispettano le norme.

Secondo la Commissione, Temu chiederebbe ai venditori test di conformità soltanto per una quota molto limitata dei prodotti e, anche quando vengono richiesti, non sempre questi documenti verrebbero controllati. Bruxelles sostiene, inoltre, che categorie considerate dalla stessa piattaforma ad alto rischio, come giocattoli, elettronica e cosmetici, non ricevano necessariamente priorità nei controlli fisici.

C’è poi il tema dei venditori.

La Commissione ritiene troppo frammentato il sistema delle sanzioni: le penalità verrebbero applicate ai singoli negozi virtuali più che al trader che li gestisce. Un operatore potrebbe, quindi, secondo l’analisi preliminare, continuare a vendere attraverso altri store anche dopo la chiusura di uno di essi.

Non è la prima contestazione

Il rapporto tra Temu e Bruxelles è già stato complicato.

Nel maggio 2026 la Commissione ha inflitto alla piattaforma una multa da 200 milioni di euro per non avere valutato adeguatamente i rischi sistemici legati alla presenza di prodotti illegali sul marketplace.

Durante l’indagine erano stati effettuati anche acquisti in incognito.

La Commissione riferì che una percentuale molto elevata dei caricabatterie selezionati non aveva superato test di sicurezza di base e che diversi giocattoli per bambini presentavano rischi di gravità medio-alta, tra sostanze chimiche oltre i limiti consentiti e piccole parti potenzialmente pericolose per il soffocamento.

A ottobre Bruxelles aveva accettato un piano correttivo presentato da Temu. Le nuove contestazioni di novembre riguardano, però, un obbligo diverso: non basta sapere che il rischio esiste, bisogna adottare misure efficaci per ridurlo concretamente.

Cosa rischia Temu

Se le conclusioni preliminari fossero confermate, la Commissione potrebbe adottare una decisione formale di non conformità.

Il Digital Services Act consente, nei casi previsti, sanzioni proporzionate che possono arrivare fino al 6% del fatturato mondiale annuo del fornitore. Bruxelles può, inoltre, ordinare misure specifiche per correggere le violazioni.

Per una piattaforma globale non sarebbe una questione marginale.

Temu è classificata nell’Ue come “Very Large Online Platform” e conta circa 75 milioni di utenti attivi mensili nell’Unione, secondo i dati pubblicati dalla Commissione.

Il marchio CE basta per sentirsi sicuri?

Non sempre.

Il marchio CE indica che il produttore dichiara la conformità del prodotto ai requisiti europei applicabili, ma il simbolo stampato sulla confezione non rappresenta da solo una garanzia assoluta che ogni verifica sia stata effettuata correttamente.

Per il consumatore diventano importanti altri elementi: identità del produttore o dell’importatore europeo, istruzioni e avvertenze in lingua comprensibile, tracciabilità del prodotto e informazioni sul venditore.

La cautela dovrebbe aumentare, soprattutto, per prodotti destinati ai bambini, dispositivi elettrici, cosmetici e oggetti che entrano a contatto con il corpo.

Un caricabatterie da tre euro può essere davvero un problema?

Può esserlo se non rispetta standard essenziali di sicurezza elettrica.

Il prezzo basso, ovviamente, non dimostra che un oggetto sia pericoloso. Su un dispositivo che viene collegato alla corrente, su un giocattolo destinato a un neonato o su un cosmetico utilizzato direttamente sulla pelle, il controllo della conformità assume un valore molto diverso da quello di un semplice accessorio decorativo.

È anche il motivo per cui l’Europa sta aumentando contemporaneamente i controlli doganali sulle micro-spedizioni provenienti da fuori Ue.

La Notizia aveva già raccontato come il boom di Temu, Shein e AliExpress abbia spinto Bruxelles a intervenire anche sui costi e sulla tracciabilità delle importazioni.

Il nuovo dossier aggiunge un altro pezzo: non conta soltanto quanto costa far entrare un prodotto in Europa, ma quanto siamo realmente capaci di controllarlo.

Se un prodotto è pericoloso, quali diritti ha il consumatore?

Le norme europee sulla tutela dei consumatori continuano ad applicarsi anche agli acquisti online.

Un prodotto non conforme o pericoloso può essere oggetto di ritiro o richiamo, mentre il consumatore mantiene i diritti previsti dalla disciplina applicabile alla vendita e alla conformità dei beni.

Il vero problema è spesso pratico: più è frammentata la catena tra piattaforma, venditore, produttore e importatore più può diventare difficile capire chi sia il soggetto responsabile.

Ed è esattamente ciò che il Digital Services Act prova a correggere imponendo maggiori responsabilità alle grandi piattaforme.

Il modello ultra-low-cost ha abituato milioni di persone a chiedersi se un oggetto da quattro euro “valga la pena”.

L’indagine europea introduce una domanda diversa. Prima ancora del prezzo, sappiamo davvero chi garantisce che quell’oggetto possa essere venduto?