Ancora un ombra di depistaggi istituzionali si prospetta sulla strage di Capaci. Quattrocento pagine e due fotografie sarebbero letteralmente svanite nel nulla, sottratte dai luoghi che per legge dovrebbero garantire la massima inviolabilità: gli archivi dell’Arma dei Carabinieri. Come ricostruito dal giornalista d’inchiesta Fabrizio Gatti, la sparizione di questo materiale – denunciata dalla Procura generale di Palermo in una segnalazione alla Procura Nazionale Antimafia e Antiterrorismo (datata 13 gennaio 2022 e emersa di recente in sede processuale) – solleva interrogativi inquietanti su chi abbia agito dall’interno per occultare prove che avrebbero potuto essere decisive.

Fatti da accertare

Non si tratta di una semplice smarrimento, ma di un’azione chirurgica. Gli archivi dell’Arma sono ambienti chiusi, protetti e rigorosamente sorvegliati, eppure, l’informativa è stata rimossa sistematicamente da più punti nevralgici: dai faldoni del Ros (Raggruppamento Operativo Speciale); dal Casellario I del Nucleo informativo dei Carabinieri di Palermo; dai fascicoli personali dei due confidenti citati negli atti, Alberto Lo Cicero e Maria Romeo (entrambi mai indagati per le stragi). L’esistenza di quel faldone non è una congettura, ma è confermata a verbale da un ex brigadiere, che ha ricordato persino i dettagli fisici del fascicolo (“era di circa quattrocento pagine e aveva la copertina gialla”) e si è detto “allibito” nel sapere che quegli atti e le due fotografie – che ritraevano l’estremista nero Stefano Delle Chiaie a una manifestazione politica in Sicilia – fossero spariti nel vuoto. Si volevano nascondere la pista nera e i “concorrenti esterni”? Il potenziale dirompente di quelle carte spiega il movente di un possibile inquinamento delle indagini. Secondo Gatti, il dossier documentava la saldatura tra eversione nera e mafia alla vigilia dell’attentato al giudice Falcone. Gli incontri a Palermo, mesi prima e a ridosso di Capaci, tra Stefano Delle Chiaie (fondatore di Avanguardia Nazionale) e Mariano Tullio Troìa, boss mafioso soprannominato “U Mussolini” per le sue simpatie fasciste.

Il mistero

La presenza dello stesso Delle Chiaie, insieme ad altri capi di Cosa Nostra, nei pressi di un cunicolo dell’autostrada per Palermo, luogo dell’esplosione, lascia aperti molti dubbi, purtroppo, mai chiariti. L’informativa indicava due figure chiave pronte a collaborare subito dopo Capaci, ma esclusivamente con Paolo Borsellino: Alberto Lo Cicero (autista di Troìa) e Maria Romeo (sorella di Domenico Romeo, autista di Delle Chiaie). L’occultamento di questi documenti ha di fatto impedito agli inquirenti di battere una pista fondamentale, lasciando nell’ombra i cosiddetti “concorrenti esterni” – apparati deviati ed estremisti – che avrebbero affiancato Cosa Nostra nella stagione stragista. A riportare a galla questa vicenda e le testimonianze di due ex brigadieri era stato l’allora procuratore generale Roberto Scarpinato (oggi senatore). Il magistrato era risalito a Delle Chiaie mentre indagava sugli oscuri legami tra Cosa Nostra e uomini degli apparati di sicurezza e dei servizi segreti (Sisde) come Bruno Contrada, Arnaldo La Barbera e Giovanni Aiello. L’approfondimento giudiziario ha subito uno stop oggettivo. Scarpinato ha trasmesso la sua relazione di 56 pagine alla Procura Nazionale Antimafia esattamente un giorno prima del suo settantesimo compleanno, momento in cui il pensionamento obbligatorio gli ha impedito di proseguire personalmente l’inchiesta su uno dei buchi neri più profondi della storia repubblicana.

* Vincenzo Musacchio è professore di strategie di contrasto alla criminalità organizzata e associato al Rutgers Institute on Anti-Corruption Studies (R.I.A.C.S.) di Newark, presso la Rutgers University, negli Stati Uniti.