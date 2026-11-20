Previsioni meteo weekend: venerdì e sabato prevale il sole, ma domenica tornano piogge su Nord-Ovest e Tirreno e nuove nevicate sulle Alpi

L’alta pressione si allarga sull’Italia e riporta il sole su gran parte del Paese, ma il vento continua a dare fastidio, soprattutto al Centro-Sud. Lorenzo Tedici, meteorologo e responsabile media de iLMeteo.it, fissa i tempi del miglioramento: la tregua anticiclonica regge fino a sabato, poi domenica arriva una nuova perturbazione atlantica. Nel frattempo, sulle Alpi occidentali, continua a nevicare in modo abbondante.

Oggi venerdì 20 novembre: bel tempo quasi ovunque, ma il vento non molla

Ampie schiarite su Pianura Padana, Nord-Est, versante adriatico, Centro, Sud e Isole Maggiori. Le nubi si addensano soltanto sulla Valle d’Aosta e sui settori alpini del Piemonte occidentale, dove sono previste precipitazioni sparse tra 5 e 15 mm nelle 24 ore, con punte di 20-35 mm sul settore occidentale valdostano. La neve cade sopra i 1400 metri: 10-20 cm sul Piemonte e 30-50 cm tra Monte Bianco e Cervino. In alta quota, da inizio settimana, gli accumuli complessivi superano già i 150 cm. Sull’Appennino, invece, niente neve.

Il capitolo più movimentato è quello del vento. I venti sud-occidentali e occidentali, di burrasca o burrasca forte, soffiano a 60-80 km/h su Liguria, coste settentrionali di Toscana e Sardegna, arco alpino, dorsale appenninica e rilievi delle Isole Maggiori. Nelle valli alpine e sulle pianure piemontesi adiacenti le raffiche di Foehn raggiungono 50-70 km/h, mentre sui settori tirrenici e ionici peninsulari i venti, tra 40 e 60 km/h, tendono ad attenuarsi.

Il Mar Ligure è agitato o molto agitato, con onde di 3,5-4,5 metri (stato 5-6 della scala Douglas). I settori orientali del Tirreno centro-meridionale presentano onde di 2,5-3 metri, mentre gli altri bacini occidentali e meridionali oscillano tra 1,5 e 2,5 metri. Mosso l’Adriatico, con onde di 1-1,25 metri. Per la valutazione delle eventuali criticità idrogeologiche e idrauliche, oltre che di quelle legate alle raffiche di vento e allo stato del mare, il riferimento resta la consultazione dei bollettini ufficiali della Protezione Civile.

Temperature miti al Sud: massime di 18-21 gradi, con picchi di 22-23 sulla Sicilia orientale. Al Nord si resta sui 12-14 gradi, ma il Foehn spinge il Nord-Ovest fino a 17-18. Nelle zone interne del Centro le massime oscillano tra 12 e 15 gradi, mentre sulle coste centrali si arriva a 17-20. Minime tra 2 e 6 gradi sulle pianure settentrionali.

Sabato: la giornata buona, con la nebbia in agguato

L’anticiclone si consolida e la giornata scorre asciutta e soleggiata quasi ovunque. Le eccezioni sono due: nebbie e foschie dense sulla bassa Pianura Padana, localmente persistenti fino alle ore centrali, e gli ultimi addensamenti mattutini sui rilievi di confine della Valle d’Aosta occidentale. Qui sono possibili deboli nevicate residue sopra i 1500 metri, con accumuli inferiori ai 5 cm.

Ponente e Maestrale si attenuano a 20-30 km/h, con rinforzi fino a 40 km/h al mattino tra Mar Ligure e Bocche di Bonifacio. I mari sono ancora molto mossi a ponente, con onde di 1,5-2 metri in graduale attenuazione fino a 1-1,25 metri, mentre risultano poco mossi o mossi altrove, con onde di 0,5-1 metro.

Occhio al primo mattino in pianura al Nord: le minime scendono a 0-4 gradi, con gelate locali. Dove la nebbia resiste, le massime faticano a superare gli 8-11 gradi. Si sale fino a 14-15 gradi sui settori soleggiati e pedemontani del Nord e a 14-17 gradi al Nord-Ovest. Sulle zone interne del Centro sono attesi 13-15 gradi, sulle coste centrali 16-19, mentre al Sud e sulle Isole si raggiungono i 18-21 gradi.

Domenica: ombrelli aperti sul Tirreno, neve fresca sulle Alpi

Una saccatura atlantica affonda da ovest e riporta il maltempo. Piogge diffuse su Nord-Ovest, Sardegna e versante tirrenico, dalla Liguria e dalla Toscana fino a Umbria, Lazio e Campania: gli accumuli previsti sono di 15-30 mm nelle 24 ore, con picchi di 40-50 mm tra Liguria di Levante e Alta Toscana. Precipitazioni più sparse raggiungono il Nord-Est e le zone interne del Centro, con quantitativi di 5-15 mm, mentre sul medio-basso Adriatico e sull’estremo Sud prevarrà una variabilità asciutta.

Torna la neve sulle Alpi sopra i 1400 metri, con accumuli di 15-25 cm, e sull’Appennino settentrionale oltre i 1700 metri, dove sono previsti 5-10 cm. Libeccio e Scirocco rinforzano con raffiche di 50-70 km/h sui bacini occidentali e sulla dorsale appenninica. I mari saranno molto mossi o localmente agitati sul Mar Ligure, sul Mare di Sardegna e sul Tirreno settentrionale, con onde di 2-3 metri. Gli altri settori tirrenici avranno onde di 1,5-2,5 metri, mentre l’Adriatico risulterà mosso, con onde di 1-1,25 metri.

Sotto la pioggia le temperature massime al Nord calano a 8-11 gradi. Nelle zone interne del Centro sono attesi 12-15 gradi, mentre sulle coste centrali si arriverà a 15-18. Al Sud e sulle Isole Maggiori le massime resteranno comprese tra 16 e 21 gradi.

La tendenza: tempo asciutto almeno fino a metà settimana, giovedì possibile peggioramento

Da lunedì il tempo migliora, ma resta variabile. Sulla centro Europa è presente un nucleo freddo, mentre l’anticiclone tenta una nuova espansione da ovest. L’evoluzione dipenderà proprio dall’interazione tra queste due figure atmosferiche: per il momento, le giornate dovrebbero mantenersi prevalentemente asciutte almeno fino a metà settimana.

Intorno a giovedì, però, è probabile l’ingresso di un’altra perturbazione atlantica, che potrebbe riportare piogge e instabilità sull’Italia. Una tendenza ancora da seguire nei prossimi aggiornamenti.