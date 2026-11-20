Pace è il settimo pentito della “mafia a tre teste”. Nei verbali del padre gli appalti del Giubileo, due sindaci e la paura di essere ucciso

Bernardo “Dino” Pace l’aveva detto nel primo interrogatorio da neo-collaboratore di giustizia ai pm titolari dell’inchiesta Hydra: “Appena scoppia la bomba, che si sa della nostra collaborazione, rischiamo non di morire, ma ci tagliano a pezzi”.

E aveva spiegato che nel carcere dove si trovava in quel momento, a due celle di distanza, c’era un ergastolano dei “Carcagnusi”, del clan Mazzei di Catania: “Se si sa di là o si sa di qua, due secondi”. Era stato trasferito, ma il 16 marzo successivo, meno di un mese dopo quel primo verbale Pace, 62 anni, trapanese del mandamento di Castelvetrano, è stato trovato morto nella sua cella del carcere Lorusso e Cutugno di Torino, con un pezzo di ferro attorno al collo. Suicidio, dice la versione ufficiale. La Procura di Torino indaga ancora. E ora a parlare è il figlio.

Michele Pace, condannato a 12 anni in abbreviato sempre nel processo Hydra. È il settimo collaboratore di giustizia del procedimento sulla “mafia a tre teste” che si spartiva la Lombardia, il consorzio tra Cosa nostra, ‘ndrangheta e camorra. Mercoledì scorso i pm della Dda di Milano avevano annunciato in aula il deposito dei suoi verbali. E lunedì sarà sentito in aula, accanto a nomi come Gioacchino Amico, ritenuto il vertice del sistema lombardo, e Giancarlo Vestiti, referente del clan Senese.

I figli del mafioso in Parlamento per parlare di affari

Il figlio dovrà confermare, o smentire, quello che il padre aveva messo a verbale il 19 e il 24 febbraio davanti ai pm Alessandra Cerreti e Rosario Ferracane, appena condannato a oltre 14 anni. Il passaggio più pesante riguarda Roma.

“I miei figli, Michele e Domenico, sono entrati al Parlamento a parlare con una persona”, aveva detto Pace. Un nome non lo fa: dice di averlo dimenticato, e quella parte del verbale resta comunque coperta da omissis.

Ma la definisce una persona “importante”, capace di aprire la strada agli appalti del Giubileo, “strade, marciapiedi, tutto quello che serviva”, e alle pulizie di una grossa azienda di salumi. Non se ne fece nulla: a Roma c’erano già i Senese. Ma per Pace il risultato era un altro: “Entrare in Parlamento è già buono, dottoressa”. E i ragazzi si sarebbero pure fatti fotografare, “seduti in un tavolo della madonna”.

Per il pentito i sindaci di Abbiategrasso e Vigevano erano al servizio dei clan

Poi c’è la Lombardia. Pace parla di due sindaci, uno ad Abbiategrasso e uno a Vigevano, senza farne i nomi. Il primo, secondo quanto gli diceva il vecchio boss Paolo Errante Parrino, uomo e cugino di Matteo Messina Denaro al Nord, “appartiene” alla famiglia: “Di qualsiasi cosa abbiamo bisogno, lo inseriamo là”.

Il secondo sarebbe “legatissimo” a un uomo del consorzio e “fa parte della ‘ndrangheta”. Sono parole di un pentito morto prima di poterle ripetere in aula, ancora tutte da riscontrare.

La lupara bianca di Cantarella

C’è anche la lupara bianca di Gaetano Cantarella, “Tanu ‘u curtu”, uomo dei catanesi Mazzei sparito in Sicilia. Pace dice di conoscere i mandanti, parla di una riunione tre mesi prima e di un debito di droga da 500 mila euro con le famiglie siciliane. Cantarella sarebbe stato strangolato in macchina. “Una volta morta la persona, non c’è più il debito”. Il resto del racconto toccherà al figlio. Quello del padre si è fermato al secondo verbale.