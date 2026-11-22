Studentati: nel 2025 il piano sembrava lontanissimo dall’obiettivo dei 60mila nuovi posti letto. Oggi il Ministero sostiene di averlo superato, ma dei 63.200 posti finanziati, circa 33mila risultavano immediatamente disponibili a settembre e gli altri arriveranno nel 2027. Bernini parla di 20mila posti gratuiti e affitti medi tra 400 e 500 euro. La domanda resta: il Pnrr ha davvero risolto l’emergenza abitativa degli universitari?

Un anno e mezzo fa il rischio era quello di un fallimento.

A marzo 2025 La Notizia raccontava un Piano studentati con appena 11.275 posti finanziati, contro l’obiettivo europeo di 60mila.

Oggi la fotografia è apparentemente capovolta.

Il Ministero dell’Università sostiene di avere superato il target, arrivando a 63.200 posti letto con contributo Pnrr e circa 950 interventi.

Missione compiuta, quindi? La risposta dipende da cosa intendiamo per “posto letto”.

Studentati: 63mila posti finanziati non significa 63mila camere già aperte

È il primo passaggio da chiarire. Il 2 settembre il Mur ha annunciato il superamento dell’obiettivo europeo: oltre 63.200 nuovi posti.

Nello stesso comunicato, però, specificava che circa 33mila erano già realizzati e disponibili, mentre per ulteriori 30mila erano stati sottoscritti gli atti necessari e l’effettiva disponibilità sarebbe arrivata nel corso del 2027.

La distinzione è importante. Dal punto di vista del Pnrr, raggiungere il target significa dimostrare l’attivazione delle procedure e dei finanziamenti richiesti.

Dal punto di vista di uno studente che oggi cerca una camera a Roma o Milano conta un’altra cosa: può dormirci questo mese?

È qui che il linguaggio amministrativo e quello della vita quotidiana smettono di coincidere.

Perché Bernini parla di posti “accesi”

Il 5 novembre la ministra Anna Maria Bernini ha spiegato in Parlamento che in quattro anni il governo è riuscito ad “accendere” 62mila nuovi posti letto.

Ha aggiunto che la gran parte sarebbe pronta, mentre la parte restante lo sarà entro agosto 2027. Secondo la ministra, 20mila posti sono gratuiti per il diritto allo studio e gli altri hanno un costo medio di circa 400-500 euro al mese, comprensivo di luce, acqua, Wi-Fi e spazio cucina.

Il Piano prevede, inoltre, che almeno il 30% dei posti sia riservato agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, mentre per gli altri le tariffe dovrebbero essere inferiori di almeno il 15% ai valori medi di mercato.

Sono condizioni rilevanti, ma la parola “calmierato” cambia significato a seconda della città.

Quattrocento euro sono pochi o tanti?

Dipende da dove si studia.

Secondo Immobiliare.it Insights, nell’estate 2026 una stanza singola costava mediamente 704 euro al mese a Milano, 615 a Roma e 585 a Bologna. A Napoli la media era 447 euro.

In una città come Milano, quindi, una residenza da 400-500 euro tutto compreso può rappresentare un vantaggio significativo.

In città con prezzi di mercato più bassi il confronto è meno evidente.

È anche per questo che parlare di “prezzo medio nazionale” rischia di nascondere una geografia molto diversa.

Per una famiglia, inoltre, 450 euro per dieci mesi significano comunque 4.500 euro all’anno, ai quali vanno aggiunti tasse universitarie, trasporti, libri e costo della vita.

Il vero tema non è, dunque, se lo studentato sia più conveniente di una stanza privata.

È quanto il diritto allo studio dipenda ancora dal reddito familiare.

Come è stato possibile passare da 11mila a oltre 63mila posti

Il piano italiano è cambiato profondamente.

L’avviso Pnrr mette a disposizione 1,2 miliardi di euro e riconosce ai gestori un contributo di circa 19.966 euro per ogni nuovo posto letto effettivamente reso disponibile. Non finanzia direttamente la costruzione dell’immobile, ma la gestione dei posti aggiuntivi secondo le condizioni del programma.

È un modello che ha coinvolto soggetti pubblici e privati.

A questo si affianca la legge 338, attraverso cui lo Stato cofinanzia nuove costruzioni, ristrutturazioni e acquisizioni di immobili destinati agli studenti.

A ottobre il Mur ha annunciato altri 200 milioni per oltre 2.500 posti aggiuntivi, portando gli interventi finanziati con fondi nazionali oltre l’obiettivo europeo.

Quanti studenti hanno bisogno di un letto?

È qui che il raggiungimento del target Pnrr incontra la dimensione reale del problema.

Nel 2025, quando il Piano sembrava in ritardo, La Notizia ricordava che in Italia soltanto una piccola quota degli studenti fuori sede riusciva ad accedere a residenze pubbliche o convenzionate.

Sessantamila nuovi posti rappresentano, quindi, un aumento molto importante, ma non eliminano automaticamente la pressione abitativa nelle principali città universitarie.

Milano, Roma, Bologna e Firenze restano mercati nei quali il costo della stanza può assorbire una parte enorme del budget mensile di uno studente.

La crescita del numero di posti non risolve da sola il problema della loro distribuzione.

Il Sud avrà davvero il 40% dei posti?

Il Piano prevede che almeno il 40% dei 60mila posti finanziati con risorse Pnrr sia destinato alle regioni meridionali.

È un criterio importante, perché il diritto allo studio non coincide soltanto con le metropoli del Centro-Nord.

Anche in questo caso conterà la fase finale: dove saranno fisicamente disponibili gli alloggi, in quali tempi e con quale domanda effettiva.

La risposta definitiva arriverà, quindi, solo quando anche la seconda metà dei posti sarà realmente occupabile.

Il governo può rivendicare di avere recuperato un Piano che nel 2025 sembrava in grave difficoltà.

Per misurare il successo vero bisognerà guardare meno ai posti “attivati” e più a quelli aperti, assegnati e pagabili dagli studenti.

Perché un letto finanziato è un risultato amministrativo. Un letto nel quale uno studente può davvero dormire è diritto allo studio.