Appalti Anas, la Procura di Milano ha chiesto l’archiviazione di due filoni, compreso quello sulla Variante Tremezzina, perché le accuse di corruzione e turbativa non sarebbero sostenibili in giudizio. I Pm hanno contemporaneamente inviato gli atti al Ministero delle Infrastrutture segnalando “criticità” nei rapporti tra Anas e imprese private. La vicenda mostra la distanza tra ciò che è penalmente rilevante e ciò che può comunque sollevare un problema amministrativo.

Un’inchiesta può concludersi senza un processo e lasciare, comunque, domande aperte.

È ciò che sta accadendo a Milano nei filoni giudiziari che hanno riguardato alcuni appalti Anas in Lombardia e Veneto.

La Procura ha chiesto al giudice l’archiviazione di due capitoli, uno dei quali relativo all’appalto per la Variante Tremezzina, per oltre 388 milioni di euro, e un altro riguardante lavori sulla statale Sebina occidentale.

Le ipotesi di corruzione e turbativa d’asta non avrebbero elementi sufficienti per reggere in giudizio.

Questo dato va tenuto fermo.

Non significa, però, che l’intera vicenda sia stata considerata priva di rilievo.

Perché i Pm hanno inviato gli atti al Ministero

La Procura ha trasmesso parte della documentazione al Ministero delle Infrastrutture “per conoscenza e per eventuali autonome iniziative”, segnalando l’emersione di una serie di criticità nei rapporti tra Anas e imprese private.

È probabilmente il punto più interessante della vicenda.

Il diritto penale deve dimostrare reati specifici secondo standard molto elevati.

L’amministrazione pubblica, invece, può essere chiamata a valutare comportamenti, relazioni e procedure anche quando questi non raggiungono la soglia necessaria per sostenere un’accusa penale.

Non tutto ciò che è inopportuno è necessariamente un reato, ma non tutto ciò che non è reato è automaticamente irrilevante per un’amministrazione pubblica.

Il caso della Variante Tremezzina

La Variante della statale 340 Regina è una delle opere infrastrutturali più importanti dell’area del Lago di Como.

Il progetto prevede circa 9,5 chilometri di nuovo tracciato, gran parte dei quali in galleria, con l’obiettivo di alleggerire il traffico nei centri abitati e migliorare sicurezza e collegamenti. La documentazione del Mit quantifica il costo complessivo storico dell’intervento in oltre 576 milioni di euro, finanziati attraverso più fondi e programmi.

Nel filone giudiziario, l’attenzione era concentrata su un appalto da oltre 388 milioni.

La richiesta di archiviazione significa che, secondo i Pm, le contestazioni formulate in quel capitolo non possono essere sostenute efficacemente in un processo.

Questo è il dato giudiziario. Poi esiste quello amministrativo.

Che cosa sono le “criticità” di cui parla la Procura

La parola è volutamente generica.

Gli atti trasmessi al Ministero consentiranno all’amministrazione di valutare se esistano aspetti che richiedano verifiche interne, iniziative disciplinari, modifiche nelle procedure o semplicemente nessun ulteriore intervento.

Non sappiamo, quindi, quale sarà l’esito di questa valutazione.

Nel terzo filone dell’inchiesta, invece, la Procura ha notificato l’avviso di conclusione delle indagini preliminari su un appalto da oltre 24 milioni di euro relativo alla riqualificazione delle barriere di sicurezza sull’autostrada A4. Le contestazioni comprendono, tra gli elementi oggetto dell’indagine, l’uso gratuito di un appartamento in Sardegna e pagamenti relativi a cene, affitti e automobili.

Anche qui vale la regola essenziale: siamo nell’ambito di contestazioni investigative, non di condanne definitive.

Perché la distinzione conta negli appalti pubblici

Un grande appalto non è soltanto un contratto tra due soggetti.

Coinvolge risorse pubbliche, tempi di realizzazione, sicurezza delle opere e concorrenza tra imprese.

Per questo il sistema amministrativo prevede obblighi di trasparenza e controlli che non coincidono necessariamente con quelli della giustizia penale.

La stessa documentazione pubblica del Ministero mostra che nel 2026 sono proseguite le erogazioni verso Anas per la Variante Tremezzina, comprese tranche da oltre 7 milioni e 433mila euro.

Il cantiere, insomma, è una realtà infrastrutturale che continua mentre la vicenda giudiziaria segue il proprio percorso.

Un’indagine chiusa non equivale sempre a “non è successo nulla”

È una semplificazione frequente.

Quando arriva una richiesta di archiviazione, la tentazione è leggere la storia in due modi opposti: o come prova che tutte le accuse iniziali fossero infondate, oppure come dimostrazione che il sistema non sia riuscito a punire comportamenti scorretti.

Entrambe le conclusioni sarebbero premature.

L’archiviazione richiesta dai pm riguarda la sostenibilità penale di specifiche ipotesi accusatorie.

La trasmissione degli atti al Ministero riguarda un piano diverso ed è proprio questa separazione che merita attenzione.

Ora la palla passa anche al Mit

Sarà il Ministero a decidere se le “criticità” segnalate richiedano iniziative.

Può emergere la necessità di approfondire procedure interne, rapporti con operatori economici o meccanismi di controllo. Oppure le valutazioni amministrative possono concludersi senza conseguenze.

Ciò che è già certo è che l’inchiesta non si chiude con un’unica frase.

Due filoni vanno verso l’archiviazione. Un altro resta nella fase successiva alle indagini preliminari.

Alcuni atti, inoltre, vengono inviati all’autorità politica e amministrativa competente.

È forse proprio questo il punto più utile da ricordare quando si parla di appalti pubblici.

La legalità non coincide soltanto con la domanda “c’è un reato?”.

Comprende anche trasparenza, correttezza delle procedure, gestione dei conflitti e fiducia dei cittadini nel modo in cui vengono spesi i soldi pubblici.