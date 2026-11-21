De Gennaro si sarebbe sparato nella sua casa in Toscana. Il gesto sarebbe collegato all'inchiesta di Caltanissetta dove era indagato per depistaggio

L’ex capo della Polizia, Gianni De Gennaro, si è tolto la vita. Il Corriere della sera riporta che il gesto sarebbe collegato all’inchiesta di Caltanissetta che lo vedeva indagato per depistaggio in relazione alla strage di Via d’Amelio del 1992 in cui morirono il giudice Paolo Borsellino e cinque agenti della scorta. De Gennaro si sarebbe recato da solo nella sua casa di campagna in Toscana dove si sarebbe sparato e dove il corpo sarebbe stato trovato questa mattina. La famiglia, sempre secondo il Corriere, non avendo sue notizie da ieri sera, ha allertato le forze dell’ordine.

Gianni De Gennaro si è tolto la vita

Il prossimo primo dicembre il Tribunale del Riesane si sarebbe dovuto pronunciare sulla richiesta di arresti domiciliari presentata nei suoi confronti dalla procura di Caltanissetta, ma respinta dal Gip Giulia Zappalà. La procura guidata da Salvatore De Luca aveva presentato ricorso, rinnovando la sua richiesta di arresto.

Secondo i pm siciliani, che indagano sulle stragi di Capaci e Via D’Amelio, l’ex capo della polizia avrebbe indotto, l’ex collaboratore di giustizia, Salvatore Contorno, a non rendere dichiarazioni alla Procura di Caltanissetta. Inoltre, gli inquirenti accusavano De Gennario, di avere in parte nascosto e in parte distrutto e bruciato, molti documenti con l’aiuto di una collaboratrice. De Gennaro, al pari degli altri indagati, tra cui lo stesso pentito Totuccio Contorno, aveva subito una perquisizione domiciliare da parte dei carabinieri del Ros.

La notizia del suo suicidio ha lasciato sgomenti i legali dell’ex capo della Polizia. “Sono affranto. Sono senza parole”, ha detto l’avvocato Francesco Bertorotta, che con il professore Franco Coppi, difendeva De Gennaro.