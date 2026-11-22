Dal settembre 2026 Cittadinanzattiva ha già registrato 18 nuovi episodi di crollo negli istituti, dopo i 68 dell’anno scolastico precedente e mentre domenica 22 novembre si celebra la Giornata nazionale della sicurezza nelle scuole, l’associazione ha chiesto al Ministero l’aggiornamento delle Anagrafi dell’edilizia scolastica e degli studenti, ancora ferme al 2024/25. Il problema non è soltanto quanti edifici siano fragili, ma se lo Stato disponga di una fotografia abbastanza aggiornata per decidere dove intervenire prima.

Un pezzo di intonaco che cade. Un controsoffitto che cede durante la notte. Una classe spostata perché una parte dell’edificio non può più essere utilizzata.

Quando accade in una scuola si parla di “crollo”, ma dietro quella parola può esserci qualcosa di molto diverso: da piccoli distacchi fino a cedimenti capaci di mettere in pericolo studenti e personale.

Dal settembre 2026 a oggi Cittadinanzattiva ne ha già censiti 18.

Si aggiungono ai 68 registrati tra settembre 2025 e agosto 2026, che avevano provocato 12 feriti.

Domenica 22 novembre, proprio nella Giornata nazionale della sicurezza nelle scuole, emerge un paradosso: mentre gli edifici continuano a invecchiare, la fotografia pubblica utilizzata per conoscerli non è aggiornata allo stesso ritmo.

Scuole: le Anagrafi sono ancora ferme al 2024/25

Cittadinanzattiva ha presentato il 20 novembre un’istanza di accesso civico al Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Chiede di aggiornare sia l’Anagrafe nazionale dell’edilizia scolastica sia quella degli studenti, i cui dati pubblicamente disponibili risultano ancora fermi all’anno scolastico 2024/25.

Può sembrare un problema burocratico. Non lo è.

Per decidere quali scuole mettere in sicurezza, dove concentrare gli investimenti e quali territori presentino rischi maggiori bisogna sapere in che condizioni sono gli edifici oggi, non due anni fa.

È lo stesso principio di una diagnosi medica: più vecchio è l’esame, meno racconta la situazione presente.

Quante scuole non hanno il certificato di agibilità

I dati disponibili sono già sufficienti a descrivere un patrimonio fragile.

Secondo l’ultimo rapporto di Cittadinanzattiva, gli edifici scolastici italiani hanno un’età media di circa 60 anni e quasi la metà è stata costruita prima del 1976.

Il 59% non possiede il certificato di agibilità, il 58,36% non ha la certificazione di prevenzione incendi e il 42,09% risulta privo del collaudo statico.

Sono numeri che non significano automaticamente che sei scuole su dieci stiano per crollare.

L’assenza di una certificazione può dipendere anche da situazioni documentali, procedurali o da edifici realizzati in epoche precedenti agli attuali obblighi.

Ma resta un problema enorme.

Perché la certificazione è proprio lo strumento con cui un’amministrazione dimostra formalmente di conoscere e verificare determinate condizioni di sicurezza.

Diciottomila scuole nelle zone sismiche

Il quadro diventa ancora più delicato quando entra in gioco il territorio.

Il 44% degli edifici scolastici, oltre 17mila strutture, si trova nelle zone sismiche 1 e 2.

Eppure soltanto il 4% degli edifici collocati in queste aree risulta avere ricevuto interventi di adeguamento o miglioramento sismico.

Il 19,2% delle scuole si trova inoltre in aree a pericolosità idraulica e più di 5mila edifici sono collocati in zone a rischio frana.

A questo si aggiunge un problema relativamente nuovo: il caldo.

Solo il 7,42% delle scuole dispone di sistemi di condizionamento o ventilazione adeguati a fronteggiare temperature estreme.

La sicurezza scolastica, quindi, non significa più soltanto controllare un soffitto.

Significa prepararsi a terremoti, alluvioni, frane e ondate di calore.

La situazione era già allarmante a settembre

La Notizia aveva raccontato a inizio anno scolastico i 68 crolli e i 12 feriti registrati nel precedente ciclo, insieme all’aumento degli infortuni denunciati all’Inail.

La novità di novembre è che il contatore non si è fermato.

In meno di tre mesi si sono aggiunti altri 18 episodi ed è proprio questa velocità a rendere ancora più importante avere dati aggiornati.

Cittadinanzattiva chiede 2,6 miliardi

L’associazione chiede che nella legge di Bilancio venga previsto un piano da 2,6 miliardi di euro nel triennio per affrontare carenze strutturali e adattamento climatico degli edifici scolastici.

È una richiesta, non uno stanziamento già deciso, ma dà la misura di quanto il problema sia considerato ampio.

Parallelamente, il governo sta ridisegnando la rete scolastica anche sulla base del calo degli studenti. La Notizia ha raccontato pochi giorni fa come in dieci anni siano stati persi oltre 800mila alunni e chiuse 1.571 sedi.

Meno studenti, però, non significa automaticamente meno bisogno di investire negli edifici rimasti. Anzi. Può essere proprio l’occasione per concentrare le risorse su strutture più sicure, moderne e accessibili.

Solo quattro scuole su dieci sono pienamente accessibili

La sicurezza non riguarda soltanto muri e terremoti.

Secondo Cittadinanzattiva, soltanto il 40% degli edifici scolastici è accessibile agli studenti con disabilità motoria.

Gli ausili per persone con ipoacusia sono presenti nel 16,5% delle scuole e mappe tattili o percorsi per studenti ciechi e ipovedenti appena nell’1,2%.

Una scuola può, quindi, essere formalmente aperta e restare, di fatto, difficilmente utilizzabile da una parte dei suoi studenti.

È un’altra forma di sicurezza: poter entrare, muoversi e uscire in autonomia.

A cosa servono davvero dati aggiornati

La risposta più immediata è: a scegliere prima dove intervenire.

Se un edificio presenta criticità strutturali, si trova in zona sismica ed è privo di alcune certificazioni, dovrebbe avere una priorità differente rispetto a una struttura nuova e pienamente adeguata.

Questa gerarchia funziona soltanto se i dati sono completi, confrontabili e recenti.

Altrimenti il rischio è continuare a intervenire dopo il problema. Dopo il soffitto caduto. Dopo l’aula chiusa. Dopo l’evacuazione.

La sicurezza degli studenti non può dipendere dalla fortuna che un cedimento avvenga di notte, anziché durante una lezione.

Ed è forse questo il significato più concreto della Giornata del 22 novembre.

Non ricordare una volta l’anno che le scuole devono essere sicure. Sapere, ogni giorno, quali non lo sono ancora.