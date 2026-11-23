Novantamila persone, due settimane di negoziati, delegazioni da tutto il mondo. Alla fine, dalla Cop31 di Antalya non esce un accordo politico complessivo capace di introdurre nuovi impegni contro la crisi climatica. La conferenza produce documenti tecnici sul funzionamento degli organismi Onu e alcuni risultati su questioni specifiche, ma manca il testo politico che avrebbe dovuto dare una direzione comune ai negoziati. Per una mega-conferenza sul clima è un risultato decisamente deludente.

A far saltare il banco è stata una frase mai scritta: l’impegno ad abbandonare i combustibili fossili. L’Unione europea la voleva nel documento finale a tutti i costi, i Paesi arabi e la Russia non la volevano affatto. In assenza di una delegazione statunitense, con l’amministrazione Trump che ha ritirato Washington dall’Accordo di Parigi e avviato anche la procedura di uscita dalla Convenzione Onu sul clima, Bruxelles non aveva la forza di imporsi. Aveva però quella di dire no. E l’ha usata.

COP31, perché l’Ue ha bocciato la Cover Decision

Il documento politico della conferenza, la Cover Decision, richiede il consenso delle parti. Quando la delegazione europea guidata dal commissario europeo per il Clima, Wopke Hoekstra, ha visto che nel testo non ci sarebbe stata nessuna menzione dell’uscita dai fossili, ha rovesciato il tavolo: niente firma, niente documento.

L’ultima mediazione del presidente turco della conferenza, Murat Kurum, offriva un richiamo alle conclusioni della Cop28 di Dubai del 2023, con il loro generico impegno a un abbandono graduale delle fonti fossili. Troppo poco per gli europei. Che non accettavano nemmeno i target vincolanti di cattura e stoccaggio del carbonio (Ccs) voluti dai Paesi petroliferi: per Bruxelles è solo un modo per tenere in vita petrolio e gas.

“L’Unione europea esprime profonda delusione. Non sosterremo una decisione che non tiene conto delle evidenze scientifiche”, ha detto il ministro irlandese Darragh O’Brien a nome dell’Ue.

Con l’Europa si sono schierati i Paesi meno sviluppati e quelli insulari, cioè chi il riscaldamento globale lo subisce più di tutti. Poi Regno Unito, Norvegia e il combattivo Panama. Dall’altra parte le potenze petrolifere del mondo arabo, con l’Arabia Saudita in testa, la Russia, l’India ancora legata al carbone e il Gruppo Africano, al cui interno figurano diversi Stati produttori di petrolio.

La frattura non riguardava soltanto i combustibili fossili: tra i nodi irrisolti c’erano anche le garanzie finanziarie per l’adattamento climatico nei Paesi più vulnerabili.

La Cina è rimasta in disparte. Non ha sabotato il negoziato: ha grandi emissioni da gestire, ma anche interessi strategici nella green economy, dalle auto elettriche ai pannelli solari. Ma si è guardata bene dal prendere impegni vincolanti. La linea è la stessa di ogni Cop: mi impegno, ma a modo mio.

COP31, un negoziato senza guida

La presidenza congiunta turco-australiana ha complicato le cose: il negoziato è diventato più farraginoso, più confuso. Kurum e il capo negoziatore australiano Chris Bowen hanno potuto fare poco, perché senza una leadership politica forte non c’era niente da cucire.

Ed è qui che la cronaca di Antalya diventa una preoccupazione più grande. Gli Stati Uniti sono assenti, la Cina resta in seconda fila, l’Europa non riesce a imporsi e il fronte petrolifero non ha alcuna convenienza a cedere. Chi guida, a queste condizioni, il negoziato climatico globale? Le Cop vivono di compromessi strappati parola per parola: quando quasi 200 Paesi non riescono nemmeno a trovare un’intesa per richiamare un impegno già assunto a Dubai nel 2023, il problema non è una virgola mancante. È il meccanismo che si inceppa. E le emissioni, nel frattempo, non aspettano l’unanimità.

Fuori dal documento politico è rimasta anche la proposta di bandiera della presidenza turca: portare al 35% la quota di elettricità sul totale dei consumi energetici finali entro il 2035. La proposta figurava nella bozza di accordo e aveva raccolto l’adesione di un’ottantina di Paesi, compresi gli europei e la Cina, attraverso un’iniziativa volontaria separata. La mancata approvazione della Cover Decision ha impedito di trasformarla in un impegno politico condiviso nel testo finale, ma non ha cancellato l’iniziativa volontaria né le adesioni già raccolte.

In Italia le opposizioni chiedono chiarezza

Il mondo ambientalista italiano non si dice sorpreso: “La politica doveva fare di più”, sostiene Enrico Giovannini dell’Asvis. Le opposizioni vogliono sapere che posizione ha tenuto il governo ad Antalya. “Hanno vinto i petrodollari”, attacca Angelo Bonelli di Avs. L’ex ministro Sergio Costa (M5s) parla di un governo “altrove” e annuncia che chiederà all’esecutivo di riferire in Parlamento. Ernesto Ruffini (Più Uno) chiede spiegazioni, Annalisa Corrado (Pd) difende il no europeo: “Meglio nessun accordo che un accordo contro il clima”.

Dalla maggioranza, nessuna parola.