Blitz della DIA tra Foggia e Lucera contro la rete contigua alla Società Foggiana: 22 misure cautelari e sequestri per oltre 3 milioni di euro

Dalle prime ore di questa mattina la Direzione Investigativa Antimafia sta eseguendo 22 misure cautelari tra Foggia e Lucera. Quattordici indagati sono destinatari della custodia in carcere, mentre per altri otto sono stati disposti gli arresti domiciliari. Le accuse sono di usura ed estorsione continuata, aggravate dal metodo mafioso. Nel mirino degli investigatori una rete di soggetti ritenuti contigui alla Società Foggiana, che per anni avrebbe sottoposto un imprenditore agricolo della provincia a pressioni sempre più pesanti, fino a provocarne il dissesto finanziario e imprenditoriale.

L’operazione è condotta dalla DIA sotto la direzione della Direzione Distrettuale Antimafia di Bari, con il supporto di reparti della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza. Le misure cautelari sono state disposte dal gip di Bari su richiesta della DDA. Si tratta, naturalmente, di provvedimenti cautelari adottati sulla base di un quadro di gravità indiziaria: le responsabilità degli indagati dovranno essere accertate nel corso del procedimento giudiziario.

La morsa della Società Foggiana sull’imprenditore agricolo

Le indagini, avviate nel 2020, hanno fatto emergere una pressione usuraria ed estorsiva costante e progressivamente più aggressiva. Secondo la ricostruzione degli investigatori, la rete di indagati avrebbe fatto ricorso a vessazioni psicologiche, minacce e violenze fisiche, anche con l’utilizzo di armi. A rendere ancora più efficaci le intimidazioni sarebbe stato il richiamo all’appartenenza o alla contiguità con la criminalità organizzata foggiana, utilizzato per alimentare il timore della vittima.

L’imprenditore sarebbe così finito in uno stato di completa prostrazione psicologica, con conseguenze devastanti per le sue condizioni finanziarie e per la sua attività. In alcuni casi, gli interessi debitori pretesi avrebbero superato addirittura il 2.000%.

Auto di lusso, multe e assunzioni: le richieste agli indagati

Le pretese non si sarebbero limitate al denaro. La pressione esercitata sull’imprenditore, attraverso comportamenti riconducibili secondo gli investigatori ai metodi intimidatori della Società Foggiana, lo avrebbe costretto a concedere anche beni e altre utilità.

Tra le richieste contestate figurerebbero l’acquisto e il prolungato noleggio di automobili di lusso, il pagamento delle contravvenzioni ricevute dagli indagati, le assunzioni, oltre alla consegna di grandi quantitativi di carburante agricolo, vino e olio.

Le richieste, insomma, non avrebbero coinvolto soltanto il denaro, ma anche le risorse e le attività dell’azienda, incidendo pesantemente sulla gestione dell’impresa e sulla vita dell’imprenditore.

Sequestrati beni per oltre 3 milioni di euro

Insieme alle misure cautelari è scattato anche il sequestro del patrimonio che gli indagati avrebbero accumulato attraverso le condotte illecite contestate. Il provvedimento riguarda beni mobili e immobili, aziende e conti correnti, per un valore complessivo superiore a 3 milioni di euro.

L’operazione si inserisce in un filone investigativo della DDA di Bari portato avanti dalla DIA. Nel 2022, nell’ambito delle precedenti indagini per i medesimi reati, erano stati arrestati due coniugi. Nei loro confronti erano stati sequestrati beni e conti correnti per oltre 600.000 euro, successivamente confiscati.

Due coniugi arrestati nel 2022, 22 misure cautelari oggi. Un’operazione che, secondo gli investigatori, conferma il persistente interesse della Società Foggiana nei settori dell’usura e delle estorsioni.