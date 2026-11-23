“La morte ti aspetta”. È la frase contenuta nelle e-mail che questa mattina sarebbero state inviate a circa 450 scuole in tutta la Germania. A riferirlo è la Bild, che parla di minacce di attentati recapitate agli istituti, anche se il numero esatto delle strutture coinvolte non è stato ancora confermato.

Le segnalazioni arrivano in particolare dalla Turingia, dove la polizia regionale di Erfurt ha indicato le città di Jena, Erfurt, Nordhausen, Gotha, Rudolstadt e Greiz. Le minacce hanno interessato anche altre regioni, tra cui la Bassa Sassonia, come confermato dalla polizia di Hannover all’agenzia Dpa. Le scuole sono state invitate a contattare le forze dell’ordine e a denunciare le intimidazioni.

E non è finita qui. Nella stessa mattinata segnalazioni analoghe sono arrivate anche dalla Danimarca, dove diverse scuole hanno ricevuto minacce via e-mail. Le forze di polizia di più distretti hanno confermato gli episodi, invitando alla calma: al momento le autorità danesi non considerano credibili le minacce e non ritengono necessarie evacuazioni generalizzate o misure di sicurezza straordinarie.

Le minacce registrate nei due Paesi non sono state ricondotte dalle autorità a un’unica operazione né sono stati accertati collegamenti con attività di guerra ibrida.

“Non finirà tanto presto”: Rutte lancia l’allarme sulla guerra ibrida

Proprio nella stessa giornata, ma in un contesto distinto, da Berlino è arrivato un nuovo avvertimento sui rischi per la sicurezza europea. A lanciarlo è stato il segretario generale della NATO, Mark Rutte, intervenuto alla 72ª sessione annuale dell’Assemblea parlamentare dell’Alleanza. Il suo messaggio è stato diretto: “Siamo tutti nel mirino” e “non finirà tanto presto”.

Rutte ha descritto una serie di possibili minacce ibride che possono colpire infrastrutture e attività economiche dei Paesi occidentali: “Un giorno può trattarsi di un incendio doloso appiccato a una fabbrica o di droni che mandano in tilt un aeroporto. Il giorno dopo, di ferrovie sabotate, navi mercantili prese di mira in mare o attacchi informatici”. Nel suo intervento ha inoltre richiamato gli incidenti in Polonia e nel Mar Nero.

“Sta succedendo tutto adesso e non finirà tanto presto. La conclusione è che siamo tutti nel mirino, che siamo tutti coinvolti e colpiti: per quanto riguarda i nostri gasdotti, i cavi, le reti energetiche e le nostre economie. E tutti questi elementi sono interconnessi”, ha avvertito il segretario generale della NATO.

Il rischio, insomma, è che un attacco a un’infrastruttura strategica produca conseguenze ben oltre il singolo bersaglio, coinvolgendo reti e sistemi economici strettamente collegati. “Questo significa che dovremo affrontare questa situazione ancora a lungo e che dobbiamo intensificare i nostri sforzi per restare un passo avanti rispetto alle minacce”, ha aggiunto Rutte.

Il 5% del Pil per la difesa e la richiesta ai parlamentari

Nel suo intervento a Berlino, Rutte ha anche esortato i Paesi membri dell’Alleanza a mantenere alta l’attenzione sugli investimenti nella difesa, in vista del raggiungimento dell’obiettivo del 5% del Pil entro il 2035, concordato durante il vertice NATO dell’Aia.

Si tratta di un impegno articolato in due componenti: almeno il 3,5% del Pil destinato alle esigenze fondamentali della difesa e fino all’1,5% per investimenti più ampi legati alla sicurezza, alla protezione delle infrastrutture critiche e alla resilienza.

Rivolgendosi ai parlamentari dei Paesi dell’Alleanza, il segretario generale ha chiesto di “costruire il sostegno politico e dell’opinione pubblica necessario per accelerare gli investimenti nella difesa e mantenerli nel lungo periodo”. Non soltanto una questione di sicurezza, dunque, ma anche di ricadute economiche e occupazionali.

“Questi investimenti rappresentano anche un’opportunità per la prosperità. Investire di più nella difesa porta benefici concreti. Significa creare posti di lavoro reali per persone reali”, ha concluso Rutte.