Bocciata praticamente su tutto. Per Giorgia Meloni gli ultimi sondaggi offrono un giudizio impietoso, con il suo governo che riceve un giudizio negativo praticamente su ogni fronte: tasse, immigrazione e anche sull’ipotesi di nuovi condoni, come previsto dagli emendamenti alla Manovra.

Il sondaggio di Eumetra per la trasmissione di La7, Piazza Pulita, evidenzia tutti i flop del governo Meloni in questi quattro anni a Palazzo Chigi. Nonostante questo, però, Fratelli d’Italia resta saldamente in testa nelle intenzioni di voto, staccando Pd e 5 Stelle. Entriamo nel dettaglio del sondaggio.

Sondaggi politici, il flop del governo Meloni: bocciato su immigrazione, tasse e condoni

Il primo giudizio negativo è quello che arriva sul fronte dell’immigrazione. Il 55,9% del campione ha infatti un giudizio negativo sull’operato del governo su questo tema, mentre solo il 28% esprime un giudizio positivo. Non sa, infine, il 16,1%. Un po’ la dimostrazione che, secondo gli italiani, su questo tema il governo ha fatto più propaganda che progressi reali.

Negativo è anche il giudizio su un nuovo condono edilizio, anche se in questo caso si assiste a una vera e propria spaccatura in due degli intervistati: è contrario il 37,2%, ma è favorevole il 34,2%, con due dati, quindi, molto vicini. Inoltre il 28,6% non ha un giudizio in merito.

L’ultimo campo esaminato è quello delle tasse: si chiede agli elettori se pensano che, con il governo Meloni, siano aumentate o diminuite. In questo caso il giudizio è netto: il 66,6% crede che le tasse siano aumentate mentre solo il 16,3% vede una diminuzione della tassazione. Non sa, invece, il 17,1%.

Quanto vale Schierarsi di Alessandro Di Battista

Il sondaggio prende in considerazione anche il movimento Schierarsi di Alessandro Di Battista. Agli elettori si chiede se prenderebbero in considerazione l’ipotesi di votare questa lista: risponde certamente sì il 6,4%, probabilmente sì il 18,6%, probabilmente no il 24,9%, certamente no il 34,7% e non sa il 15,4%. Un dato che dimostra l’alto potenziale per un partito di Di Battista alle prossime elezioni politiche, con il 25% di elettori interessati a questa ipotesi (che non si traducono, ovviamente, in un voto certo per Schierarsi).

Sondaggi elettorali, Fratelli d’Italia resta il primo partito

Il sondaggio esamina poi le intenzioni di voto, confermando il primato di Fratelli d’Italia con il 27,9% dei voti. A seguire c’è il Pd con il 20,8%, poi il Movimento 5 Stelle al 12% e quindi Forza Italia al 7,3%. Avs si attesta al 6,3%, davanti a Futuro Nazionale al 6,1%.

Più indietro la Lega, attualmente stimata al 5,9% e davanti ad Azione con il 3%. Italia Viva raccoglie il 2,4% mentre Noi Moderati e Sud chiama Nord sono all’1%. Gli altri partiti di centrosinistra, infine, raccolgono complessivamente l’1,6%.