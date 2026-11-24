Il regolamento europeo nato per smascherare il greenwashing da giovedì sera normalizza il greenwashing: di fatto legalizza ciò che avrebbe dovuto combattere. Parlamento europeo e Consiglio hanno chiuso l’accordo sul regolamento sull’informativa di sostenibilità nei servizi finanziari (Sfdr) aprendo la nuova categoria “transizione” anche alle compagnie che continuano a cercare petrolio e gas: basta destinare il 20 per cento degli investimenti ad attività verdi e far crescere la quota “nel tempo”. I piani di riduzione possono perfino ignorare le emissioni a valle, cioè la benzina e il gas bruciati dai clienti, che secondo il Carbon Disclosure Project (Cdp) valevano nel 2021 l’89 per cento delle emissioni del settore. Quasi tutto.

La Commissione europea aveva proposto di escludere chi apre nuovi pozzi, il Parlamento chiedeva almeno più spesa verde che fossile su tre anni, e tutto si è deciso nello stesso mese in cui alla Cop31 i governi europei presentano i loro piani per uscire da petrolio e gas. Hanno vinto i governi amici del petrolio. Fra questi, secondo un documento visionato da Politico, proprio Italia e Francia consideravano la linea del Parlamento una “linea rossa”. Sempre Politico calcola che sui conti del 2025 TotalEnergies e Repsol potrebbero già qualificarsi come aziende addirittura quasi green, e ricorda che TotalEnergies ha incontrato tre volte il relatore, l’olandese Gerben-Jan Gerbrandy, che ora si dice «molto soddisfatto». La commissaria ai servizi finanziari Maria Luís Albuquerque, uscendo dalla riunione, ha avuto il coraggio di dire che il testo è «abbastanza vicino» alla proposta, quella che lasciava fuori le compagnie fossili.

Per Isabella Ritter di ShareAction la categoria rischia di diventare «un rifugio sicuro per le compagnie fossili», e Aleksandra Palinska, direttrice di Eurosif, l’associazione europea degli investitori sostenibili, ha spiegato che i criteri «non riescono a distinguere» chi cambia davvero da chi fa un solo investimento verde. A febbraio 133 fra organizzazioni, investitori e accademici avevano chiesto in una lettera aperta di tenere fuori da tutte e tre le categorie chi apre nuovi pozzi, a cominciare da quella che porta la parola transizione nel nome. Inascoltati.

Il metano può aspettare

Lo stesso giovedì, all’alba, Parlamento e Consiglio avevano rinviato di due anni, al 2029, gli obblighi di monitoraggio del metano per chi importa petrolio, gas e carbone: il doppio del rinvio proposto dalla Commissione, dopo mesi di pressioni del dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti e dell’American Petroleum Institute. Léa Pilsner dell’Environmental Defense Fund ha fatto il conto con EUobserver: nei due anni di rinvio finiranno in atmosfera 24 miliardi di metri cubi di metano, due terzi del gas che la Francia consuma in un anno.

Dalla Luna al pozzo

L’11 dicembre 2019 Ursula von der Leyen presentava il Green Deal come «il momento dell’uomo sulla Luna» dell’Europa. Altri tempi. Il primo mandato aveva già ceduto qualcosa, con il gas infilato nella tassonomia verde nel 2022. Il secondo è ormai una ritirata con metodo. A giugno 2025 la Commissione ha annunciato il ritiro della direttiva Green Claims contro il greenwashing, dopo che il governo italiano le aveva tolto il sostegno in Consiglio, e il 4 novembre scorso l’ha messa nella lista dei ritiri. A dicembre 2025 l’Omnibus ha cancellato l’obbligo per le grandi imprese di adottare piani di transizione climatica, mentre l’obiettivo del 90 per cento al 2040 è diventato raggiungibile per 5 punti con crediti comprati all’estero e il mercato del carbonio per case e trasporti è slittato al 2028. In mezzo, a luglio 2025, la promessa a Donald Trump di comprare 750 miliardi di dollari di energia americana in tre anni, fra gas liquefatto, petrolio e combustibile nucleare.

Sette anni dopo la Luna, l’Europa ha trovato il modo di chiamare transizione un pozzo nuovo, e la Commissione di von der Leyen lo trova «abbastanza vicino» ai suoi desiderata.