Huna, in arabo, vuol dire qui. Abdelrahman ElGendy ha preso il titolo del suo memoir da un canto di protesta, “Sawfa nabqa huna”, resteremo qui, che ascoltò per la prima volta schiacciato in una cella di custodia egiziana, e quel libro il 18 novembre ha vinto il National Book Award per la saggistica, uno dei premi letterari più prestigiosi degli Stati Uniti. Solo che a New York, qui, l’autore mancava: il governo americano gli aveva negato il visto turistico senza spiegare perché.

In cella ElGendy c’è entrato a diciassette anni. Lo arrestano il 6 ottobre 2013 insieme al padre, pochi mesi dopo il colpo di Stato militare, e nel 2014 un tribunale lo condanna da adulto a 15 anni in un processo di massa con 68 imputati, come ricostruisce MENA Rights Group. Esce nel 2020, dopo più di sei anni. Nel 2022 arriva negli Stati Uniti per un master in scrittura all’Università di Pittsburgh, e qui la storia si ripete con un altro accento: dopo l’arresto dell’attivista palestinese Mahmoud Khalil da parte dell’ICE, la polizia dell’immigrazione, ad aprile 2025 ElGendy se ne va in Europa, in quello che chiama “un esilio temporaneo dentro il mio esilio”.

Il timbro senza motivo

Nel saggio uscito sul New Yorker la settimana prima della cerimonia racconta il colloquio in consolato: la funzionaria si complimenta per la candidatura, guarda lo schermo, spiega che deve prima sentire Washington, e il rifiuto arriva la mattina dopo con un richiamo generico all’Immigration and Nationality Act, la legge sull’immigrazione, e nessuna motivazione. Tra le carte portate al colloquio, scrive sempre sul New Yorker, c’era perfino un articolo del New York Times del 2023 sui suoi anni da prigioniero politico. A The New Arab ha raccontato che l’editore gli aveva già pagato viaggio e alloggio e ha detto di sospettare che abbiano pesato le sue posizioni sulla Palestina.

Il giorno prima della cerimonia il New York Times ha messo in dubbio perfino il suo diritto a vincere: dal 2024 il premio è aperto a chi non ha la cittadinanza, purché abbia negli Stati Uniti la sua casa stabile, e alla fine del 2025 ElGendy viveva in Europa. Proprio per scappare da quella casa. La National Book Foundation lo ha difeso, e su Literary Hub James Folta ha ricordato la Narrazione di Frederick Douglass, scritta nel 1845 da un uomo a cui la legge contestava la cittadinanza e perfino l’umanità.

Sul palco del Cipriani la sua editor ha letto il discorso scritto da lui: il sogno coltivato in cella resta incompiuto, «spezzato da un regime oppressivo dall’ideologia fascista». Quale regime, ElGendy si è guardato bene dal precisarlo, e il pubblico in sala aveva tutti gli elementi per scegliere.

Lavoro in serie

Il timbro del resto lavora in serie. Il 23 ottobre 2025 il consolato di Lagos ha revocato il visto a Wole Soyinka, premio Nobel per la letteratura nel 1986, invocando “informazioni aggiuntive” mai rivelate, e lui ha commentato davanti ai giornalisti: «Sono bandito, ovviamente». Il commentatore britannico Sami Hamdi è stato fermato dall’ICE il 26 ottobre 2025 all’aeroporto di San Francisco, secondo PEN America per le sue critiche al governo israeliano: per l’associazione degli scrittori, il segno “di un governo che ha paura del dibattito aperto”. Rümeysa Öztürk, dottoranda turca alla Tufts University, è rimasta 45 giorni in un centro di detenzione in Louisiana per un articolo d’opinione sul giornale dell’università, mentre Khalil di giorni ne ha passati 104. E il Dipartimento di Stato il 1° novembre ha festeggiato su X oltre 300.000 visti revocati sotto il segretario di Stato Marco Rubio, “il numero più alto della storia americana”.

«Che siano abolite tutte le frontiere, che cadano tutte le prigioni», ha chiuso l’editor a nome dell’autore. Dal consolato la risposta era già arrivata: il Cairo lo aveva tenuto dentro per sei anni, l’America di Donald Trump lo tiene fuori senza nemmeno dire perché.