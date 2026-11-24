Il campo largo allunga sul centrodestra nei sondaggi. La consueta rilevazione del lunedì di Swg per il TgLa7 mostra il balzo del Movimento 5 Stelle, partito che guadagna più consensi nell’ultima settimana, ma anche il calo di Fratelli d’Italia e Pd.
Complessivamente, l’ultima settimana sorride alle forze progressiste che, nonostante le divisioni sul programma che ancora restano, guadagnano consensi e aumentano il vantaggio sul centrodestra, in flessione e in un momento di difficoltà che riguarda quasi tutti i partiti dello schieramento. Entriamo nel dettaglio del sondaggio Swg.
Sondaggi elettorali, balzo dei 5S mentre scendono FdI e Pd
Partiamo dal dato delle coalizioni, che vede il campo largo guadagnare un decimo di punto e raggiungere il 45% dei voti: una cifra ampiamente sufficiente per superare la soglia del 42% necessaria per ottenere il premio di maggioranza. Il centrodestra, invece, perde due decimi di punto e si ferma al 43,4%, quasi a due punti dal fronte progressista.
Per quanto riguarda i singoli partiti, in testa c’è sempre Fratelli d’Italia con il 28,4%, nonostante un calo dello 0,2%. A inseguire il Pd: anche i dem registrano una flessione di due decimi di punto e si fermano al 20,5%. In risalita troviamo il Movimento 5 Stelle: con tre decimi guadagnati si attesta al 12,8%.
In calo, poi, Forza Italia al 7% (-0,1%) mentre sale dello 0,1% Avs, ora al 6,3%. In crescita anche Futuro Nazionale: con un decimo guadagnato si attesta al 5,9%. Meglio del partito di Roberto Vannacci fa la Lega, in salita dello 0,2% e ora appaiata a Fn con il 5,9% dei consensi. Sale di due decimi anche Azione, ora al 3,3%. Calo della stessa percentuale per Italia Viva, in discesa al 2,2%. Stabili all’1,3% +Europa e all’1,1% Noi Moderati. A destra c’è anche la lista Sud chiama Nord all’1%, mentre gli altri partiti di centrosinistra raccolgono complessivamente l’1,9%. Infine, le altre liste fuori dai due schieramenti principali si attestano al 2,4% mentre non si esprime il 27%.