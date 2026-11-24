Washington, 24 nov. (askanews) – “Firmerò una direttiva presidenziale che ordinerà al Dipartimento di Giustizia di perseguire con la pena di morte per gli assassini di bambini, così come per gli stupratori e i trafficanti di esseri umani che uccidono le loro vittime”. Lo ha detto il presidente Usa Donald Trump, parlando a un evento del Dipartimento di Giustizia.”Il mio ordine dà inoltre mandato al Procuratore Generale di accelerare l’esecuzione delle condanne a morte federali. Una volta che le giurie avranno parlato, la pena capitale sarà rapida e certa”.Nel corso del suo intervento, Trump ha anche attaccato il governatore della California Gavin Newsom per la sua decisione di commutare le condanne a morte di 548 detenuti, alcuni tra i “maggiori mostri del male”, ha detto.”Dovreste leggere le loro biografie per vedere quanto fossero cattivi. Livelli di follia, di malattia che non ho mai visto prima”, ha concluso.
Leggi anche
Champions League oggi, Napoli e Como in campo: orari e dove vederle
24/11/2026 10:53