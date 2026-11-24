Le previsioni meteo annunciano piogge intense, nevicate sulle Alpi e venti di Bora e Grecale. Temperature in calo nel weekend.

La tregua dura poco. Oggi, martedì, secondo le previsioni meteo, il tempo si mantiene in gran parte asciutto, ma un flusso di correnti instabili dal Nord Atlantico è già in movimento verso l’Italia. Tra il Mar Ligure e l’alto Tirreno si formerà un minimo di pressione sottovento alle Alpi e da mercoledì sull’Italia inizierà una fase perturbata destinata a durare diversi giorni. Il vortice scivolerà poi verso sud-est, fino a favorire l’attivazione di una circolazione fredda sull’Adriatico tra venerdì e sabato. Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, prevede piogge abbondanti e nevicate copiose sulle Alpi tra mercoledì e giovedì, seguite da venti di burrasca di Bora e Grecale lungo l’Adriatico e al Sud.

Le previsioni meteo di oggi martedì: gelate al mattino, neve in serata sulle Alpi occidentali

Mattinata di sole o velature su gran parte del Centro-Nord e sulle Isole Maggiori, con qualche pioggia sparsa solo sulla Calabria meridionale, nell’ordine dei 5-10 mm/24h. Fa freddo al risveglio: nelle pianure del Nord-Ovest e nelle aree interne del Nord-Est le minime scendono tra -1 e +3°C, con gelate diffuse. Maestrale e Tramontana tesi al mattino su Sicilia, Calabria e Salento, con raffiche di 40-50 km/h in rapida attenuazione.

Dal pomeriggio le nubi aumentano a partire da ovest. Sono attese deboli piogge sulle coste toscane, con accumuli di 2-5 mm/24h, e dalla serata anche su Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria e pianure venete. È qui che torna la neve: inizialmente oltre gli 800-1000 metri su Valle d’Aosta e Alpi piemontesi, poi nella notte fino a 500-700 metri sul Piemonte occidentale, con accumuli modesti di 5-10 cm. Sul resto delle Alpi e sugli Appennini, per oggi, niente neve.

Netto il contrasto nelle temperature massime: 8-10°C al Nord-Ovest contro 16-20°C sui litorali meridionali e sulle Isole. Dal pomeriggio i venti tenderanno a disporsi da sud-est sul Mar Ligure e sull’Arcipelago Toscano, con raffiche di 20-30 km/h. Il Tirreno meridionale e lo Ionio saranno molto mossi al mattino, con onde di 1,5-2,5 metri, in attenuazione nel corso della giornata.

Mercoledì: piogge forti al Nord e tanta neve sulle Alpi

Il minimo depressionario sottovento alle Alpi porterà una fase di maltempo già dal mattino al Nord e, dalla serata, anche sulle regioni tirreniche fino alla Campania. Sono attese piogge abbondanti, con accumuli di 30-50 mm/24h e picchi di 70-90 mm su Liguria di Levante, alta Toscana, Prealpi lombardo-venete e fascia pedemontana friulana. Precipitazioni più contenute, nell’ordine dei 10-20 mm/24h, interesseranno anche la Sardegna e le regioni adriatiche centrali. Più asciutto il versante ionico e la Sicilia meridionale, dove sono previsti soltanto isolati piovaschi di 1-5 mm.

Sulle Alpi nevicherà su tutti i settori, con accumuli di 30-50 cm e punte di 60-80 cm oltre i 1800-2000 metri. La quota neve sarà relativamente bassa al mattino sul Piemonte, intorno ai 500-700 metri, mentre si manterrà tra gli 800 e i 1000 metri su Valle d’Aosta, Alpi lombarde e vallate interne dell’Alto Adige. Più alta a est: 1000-1200 metri sulle Prealpi venete e sulle Alpi friulane. Sugli Appennini, invece, lo Scirocco richiamerà aria mite in quota e la neve resterà confinata alle vette oltre i 1700-2000 metri, con appena 5-10 cm.

Libeccio e Scirocco rinforzeranno fino a raggiungere raffiche di 60-80 km/h, con punte locali di 80-90 km/h su Mar Ligure, Tirreno, Sardegna, regioni tirreniche e crinali appenninici. Sull’Adriatico sono attese raffiche di Scirocco di 50-60 km/h. Il Mar Ligure, il Mare di Sardegna e il Tirreno centro-settentrionale diventeranno molto agitati, con onde fino a 4,5 metri. Ampio il divario termico: si passerà dai 4-6°C delle vallate alpine ai 17-22°C dei litorali meridionali e delle Isole Maggiori, dove si farà sentire il richiamo di aria mite dai quadranti meridionali.

Giovedì: il maltempo scende verso il Centro-Sud

Il minimo depressionario si sposterà verso il Centro-Sud e al Nord-Ovest torneranno ampie schiarite già dal mattino. Su Triveneto ed Emilia-Romagna le piogge resisteranno fino al pomeriggio, con accumuli di 10-20 mm/24h, prima di lasciare spazio a schiarite serali. Rovesci e temporali diffusi interesseranno invece le regioni tirreniche, le aree interne e adriatiche centrali, il Sud e la Sicilia tirrenica, con precipitazioni di 20-40 mm/24h e picchi di 50-60 mm tra basso Lazio, Campania e Calabria.

La neve continuerà a cadere sulle Alpi centro-orientali e di confine, oltre i 700-1000 metri, con altri 15-25 cm entro il pomeriggio. L’ingresso di aria più fredda la riporterà anche sull’Appennino settentrionale e centrale, oltre i 1300-1500 metri, con accumuli di 5-15 cm.

Maestrale e Ponente soffieranno ancora con raffiche di 60-80 km/h su Sardegna, bacini occidentali, regioni tirreniche e Sud, mentre sull’alto e medio Adriatico si faranno sentire i primi intensi rinforzi di Bora e Grecale, fino a 50-60 km/h. I mari resteranno agitati, con onde di 2,5-3,5 metri nei bacini occidentali e meridionali e punte di 3,5-4,5 metri sul Mare e Canale di Sardegna e sul Tirreno meridionale.

Venerdì e sabato: Bora, Grecale e temperature in calo

Il vortice si sposterà verso i Balcani e lo Ionio, favorendo l’attivazione di una circolazione fredda adriatica che continuerà a influenzare il tempo sull’Italia. Piogge diffuse e rovesci, con accumuli di 15-30 mm/24h, interesseranno il versante adriatico dalla Romagna alla Puglia e le regioni meridionali. La neve scenderà sull’Appennino centrale fino a 900-1100 metri, localmente fino a 700-900 metri tra Marche e Abruzzo, con accumuli indicativi di 10-25 cm. Sull’Appennino meridionale resterà invece confinata alle quote più elevate, oltre i 1300-1500 metri.

Il protagonista del weekend sarà il vento. Bora e Grecale soffieranno con raffiche di 60-80 km/h lungo l’Adriatico, al Sud e sui crinali appenninici, provocando mareggiate lungo i litorali esposti. I mari potranno diventare agitati o molto agitati, con onde fino a 3-4 metri. Le temperature caleranno di 3-5°C, con massime di appena 6-10°C sul medio-basso Adriatico e nelle aree interne appenniniche.

E con il vento il freddo si sentirà ancora di più: è l’effetto wind chill, per cui l’azione del vento freddo sulla pelle aumenta la dispersione di calore dal corpo, facendo percepire una temperatura inferiore a quella effettivamente misurata dal termometro.

Per informazioni sulle criticità idrogeologiche e idrauliche, sulle raffiche di burrasca e sulle condizioni del mare, è necessario consultare i bollettini ufficiali diramati dalla Protezione Civile.