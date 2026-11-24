Per misurare quanto è avvelenata Gaza serve un permesso israeliano. Lo scrivono Oxfam e il Conflict and Environment Observatory nel rapporto diffuso il 23 novembre, che trova indicatori di contaminazione su oltre il 99% della Striscia e conta più di 200.000 tonnellate di esplosivi in meno di due anni, un’energia che Oxfam stima pari a 13 bombe di Hiroshima. Le restrizioni israeliane sull’ingresso di strumenti di analisi e di tecnici impediscono di misurare il resto. Il direttore esecutivo di Oxfam International, Amitabh Behar, scrive che il “genocidio in corso” a Gaza comprende anche gli attacchi all’ambiente.

Accanto al porto di Gaza City il pescatore Darwish, che vive in una tenda con la famiglia da quando le bombe gli hanno distrutto la casa, nel racconto raccolto da Oxfam pesca a 200 o 300 metri dalla riva con i resti delle reti bruciate, perché dai valichi le reti nuove restano fuori.

Nella notte fra il 21 e il 22 novembre, in Cisgiordania, i coloni hanno incendiato una dozzina di auto e alcune case a Kafr Malik, Deir Abu Mash’al e Deir al-Sudan, vicino a Ramallah, e su un muro hanno scritto “vendetta”. Gadi Eisenkot, incaricato di formare il nuovo governo, ha parlato di “terrorismo ebraico” e ha chiesto la detenzione amministrativa, la chiede anche un ministro del Likud, ex capo dello Shin Bet. Il ministro della Difesa Israel Katz l’aveva abolita per i coloni il 22 novembre 2024, due anni esatti prima, lasciandola in vigore per migliaia di palestinesi.

A Betlemme intanto la papamobile di Francesco, trasformata in clinica per i bambini di Gaza e presentata il 25 novembre 2025, aspetta ancora il permesso israeliano per entrare nella Striscia. Caritas Svezia stima che avrebbe potuto curarne fra 70mila e 100mila. Domani compie un anno.