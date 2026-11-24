Le carte sono arrivate ieri sul tavolo della Giunta per le autorizzazioni della Camera. Dentro c’è la richiesta del gip di Agrigento, Michele Dubini: arresti domiciliari per Calogero Pisano, deputato di Fratelli d’Italia. La procura guidata da Giovanni Di Leo, con la pm Elettra Consoli, aveva chiesto il carcere. Il Gip ha scelto una misura più lieve e ha respinto “per difetto di esigenze cautelari” le richieste per gli altri indagati.

Ma per Pisano il provvedimento resta sospeso: senza il via libera di Montecitorio, come prevede l’articolo 68 della Costituzione, non può essere eseguito. Il regolamento dà alla Giunta, presieduta da Devis Dori (Avs), trenta giorni per pronunciarsi, salvo deroghe. Poi toccherà all’Aula. Il voto in Giunta potrebbe arrivare prima di Natale, quello finale a gennaio.

Nel fascicolo di Eventopoli anche il live di Achille Lauro

L’inchiesta si chiama Eventopoli e ruota attorno ai soldi pubblici di Regione e Comune di Agrigento per spettacoli e manifestazioni culturali. Secondo l’accusa, attraverso eventi mai realizzati, spese gonfiate e rendicontazioni false, sarebbero stati incassati finanziamenti che non spettavano.

Per tre appuntamenti del Natale 2022,sempre secondo gli inquirenti, le richieste avrebbero toccato i 602mila euro, circa tre volte i costi reali. Il danno stimato in via preliminare dagli investigatori è di almeno 300mila euro. Nel mirino c’è anche il concerto di Achille Lauro (estraneo ai fatti) per il Capodanno 2023 in piazza Marconi.

Alcune voci di spesa, dal cachet ai bagni chimici, sarebbero state rendicontate due volte per ottenere contributi diversi. L’artista non è coinvolto. Negli atti compare anche il Mandorlo in Fiore. Si ipotizzano una promessa di 2.500 euro per l’affidamento di uno spettacolo e una fattura ritenuta falsa per la bonifica dei telefoni dell’ex direttore della Fondazione Teatro Pirandello.

Pisano inguaiato da quei due bonifici pre-elettorali

Il punto più delicato riguarda la politica. Il 5 agosto 2022, a poche settimane dalle elezioni politiche, Pisano avrebbe ricevuto 30mila euro in due bonifici, causale “prestito personale”. Per la procura quei soldi venivano da associazioni che incassavano fondi pubblici e sarebbero serviti alla campagna elettorale.

Le ipotesi di reato, stando a quanto riporta l’Ansa, sarebbero a vario titolo associazione per delinquere, peculato, truffa aggravata, falso ideologico e finanziamento illecito. Insieme con il deputato sono indagate altre undici persone. Tra loro dirigenti del Comune e del dipartimento Turismo della Regione Sicilia, nonché l’ex assessore alla Cultura e consigliere comunale, Costantino Ciulla.

Pisano, interrogato il 5 novembre, non ha risposto al gip. I suoi legali hanno depositato una memoria. “Affronto questo passaggio conscio della mia estraneità ai fatti contestati”, aveva detto il deputato a ottobre. Un ex funzionario dell’assessorato regionale al Turismo, nel settembre 2022 era stato sospeso da FdI per vecchi post che elogiavano Hitler. Era passato a Noi Moderati, poi quest’anno era tornato in Fratelli d’Italia.

M5s: “In Sicilia situazione sconcertante, tutti a casa”

Le opposizioni attaccano. “Si aggrava ancora il quadro sconcertante che caratterizza i partiti del centrodestra in Sicilia”, scrivono i parlamentari M5S eletti nell’isola. “Fermo restando la presunzione di innocenza sul piano giudiziario, sul piano etico e politico la situazione è sconcertante, devono andare tutti a casa”.

Per la dem Giovanna Iacono “per troppi anni Agrigento, anziché essere valorizzata, è stata sfruttata e spremuta”. Una situazione alimentata, dice, dal “criminogeno sistema dei contributi a pioggia” del governo Schifani. Il tutto, accusa, “nell’imbarazzato e imbarazzante silenzio” della destra.

Inchieste aperte e giudizi pendenti

L’elenco, del resto, è lungo. Il presidente dell’Ars Gaetano Galvagno (FdI) ha scelto il giudizio immediato per peculato, falso e corruzione, il cui processo è nella fase dibattimentale presso il Tribunale di Palermo. Così come è in fase dibattimentale di primo grado al Tribunale di Palermo il processo per corruzione ai danni dell’assessora regionale FdI al Turismo Elvira Amata, che tornerà in aula il13 gennaio 2027.

L’ex governatore Totò Cuffaro invece ha patteggiato tre anni il 15 maggio 2026, mentre i deputati regionali di Forza Italia Riccardo Gallo e Michele Mancuso sono l’uno agli arresti domiciliari (ripristinati dal Riesame), l’altro è a processo con rito immediato a Caltanissetta.

Chiude la lista il leghista Luca Sammartino il cui procedimento giudiziario principale (‘inchiesta “Pandora”) si trova nella fase dibattimentale di primo grado presso il Tribunale di Catania, regolarmente ripreso dopo la sentenza della Corte Costituzionale che ha dichiarato legittime e utilizzabili le intercettazioni a suo carico.