Blitz all’alba a Bolzano. La Guardia di Finanza sta eseguendo 31 ordinanze cautelari, 20 in carcere e 11 con obbligo di firma, nell’ambito dell’operazione Scarabeo. I provvedimenti sono stati disposti dal Gip di Trento su richiesta della Direzione distrettuale antimafia e antiterrorismo. Gli indagati, italiani e stranieri, in prevalenza tunisini, sono accusati a vario titolo di associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico.

Sul campo, dalle prime luci dell’alba, sono impegnati oltre cento finanzieri, con il supporto dei Baschi Verdi, delle unità cinofile, di un elicottero e degli specialisti dello SCICO. Le perquisizioni sono ancora in corso in Alto Adige e in altre regioni.

Operazione Scarabeo, tre gruppi per spartirsi le piazze di spaccio

Secondo l’impianto accusatorio, tre distinti sodalizi criminali si sarebbero consorziati per gestire gli approvvigionamenti e spartirsi le piazze di spaccio. A Bolzano le aree interessate comprendevano Ponte Giallo, piazza Verdi, il Parco dei Cappuccini e i quartieri Europa e Don Bosco. In Valle Isarco, invece, il traffico avrebbe interessato Fortezza, Varna e Bressanone. La spartizione sarebbe stata gestita anche attraverso minacce e violenze.

Il sistema prevedeva inoltre forme di sostegno economico alle famiglie dei detenuti e la copertura delle spese legali. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, l’organizzazione avrebbe quindi garantito assistenza economica anche ai propri membri finiti in carcere.

Cocaina e hashish trasportati sui treni e in auto

La droga arrivava ogni settimana da Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna. I corrieri viaggiavano a bordo di treni a lunga percorrenza oppure utilizzavano automobili dotate di doppi fondi attivabili tramite appositi meccanismi. Una volta arrivati a destinazione, cocaina e hashish venivano tagliati e successivamente ceduti al dettaglio.

Traffico di droga, giro d’affari da oltre tre milioni di euro

Le indagini del Nucleo di polizia economico-finanziaria di Bolzano hanno permesso di stimare il volume d’affari dell’organizzazione: oltre tre milioni di euro in poco più di un anno, per circa 70 chili di droga smerciati. Gli investigatori hanno individuato anche i cosiddetti “cassieri”, incaricati di trasferire all’estero i proventi illeciti.

Gli indagati sono da considerarsi presunti innocenti fino a un’eventuale condanna definitiva.