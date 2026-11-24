Champions League, stasera Manchester City-Napoli e Como-AEK: orari, probabili formazioni, precedenti e dove vedere le partite in tv e streaming.

Quinta giornata di Champions League, questa sera tocca alle italiane. Martedì 24 novembre, alle 21, il Napoli affronta all’Etihad Stadium il Manchester City, mentre il Como ospita l’AEK Atene al Sinigaglia. Le due squadre arrivano all’appuntamento con ambizioni differenti: gli azzurri di Massimiliano Allegri hanno 3 punti e occupano il 27° posto, a una lunghezza dalla zona playoff, mentre i lariani di Cesc Fàbregas sono quarti a quota 9 e puntano a consolidare un posto tra le prime otto, che garantiscono l’accesso diretto agli ottavi di finale. Le partite saranno trasmesse in diretta su Sky e in streaming su NOW e Sky Go, con la possibilità di seguire contemporaneamente gli incontri grazie a Diretta Gol.

Manchester City-Napoli: gli azzurri a caccia di punti per i playoff

Il Napoli arriva a Manchester con una vittoria e tre sconfitte nelle prime quattro partite della fase campionato. L’unico successo è quello ottenuto in casa contro il Bodø/Glimt, battuto 4-3, mentre l’ultima uscita europea è stata la sconfitta per 4-1 contro il Porto. Gli azzurri occupano il 27° posto in classifica con 3 punti, a una lunghezza dalla zona playoff: per continuare a inseguire la qualificazione alla fase a eliminazione diretta non possono più permettersi passi falsi.

L’impegno all’Etihad Stadium si preannuncia particolarmente complicato, ma il Manchester City attraversa a sua volta un momento difficile. In Champions League gli inglesi hanno vinto tre partite su quattro, perdendo soltanto contro il Paris Saint-Germain. In Premier League, invece, la squadra di Enzo Maresca ha incassato tre sconfitte consecutive prima di interrompere la serie con un pareggio per 1-1 contro il Fulham. I Citizens sono attualmente terzi con 22 punti, appaiati al Brighton secondo e a sei lunghezze dall’Arsenal capolista.

I precedenti in Champions League sono cinque e il bilancio sorride nettamente agli inglesi: il Manchester City ha vinto le ultime tre sfide, compreso il 2-0 della scorsa edizione, quando il Napoli era guidato da Antonio Conte. L’unico successo degli azzurri risale al novembre 2011, quando si imposero per 2-1. Il primo confronto assoluto tra le due formazioni, disputato nello stesso anno, era invece terminato in parità.

Probabili formazioni di Manchester City-Napoli

Manchester City (4-2-3-1): Donnarumma; Khusanov, Guéhi, Dias, O’Reilly; Anderson, Fernández; Ndiaye, Cherki, Foden; Haaland. All. Maresca.

Napoli (3-5-1-1): Milinković-Savić; Beukema, Rrahmani, Olivera; Politano, Anguissa, Gilmour, McTominay, Spinazzola; De Bruyne; Højlund. All. Allegri.

Como-AEK Atene: i lariani puntano agli ottavi diretti

Il Como si presenta alla sua prima partecipazione alla Champions League con 9 punti, al quarto posto in classifica grazie a tre vittorie e una sconfitta nelle prime quattro giornate. La squadra di Cesc Fàbregas arriva inoltre dalla straordinaria goleada ottenuta in trasferta contro il Lens, travolto 9-1 nell’ultimo turno. Un risultato che ha confermato le ambizioni europee dei lariani, ora determinati a conquistare un posto tra le prime otto della fase campionato. Un piazzamento che garantirebbe l’accesso diretto agli ottavi senza dover passare dai playoff.

Di fronte ci sarà l’AEK Atene di Nikolić, che ha raccolto 3 punti nelle prime quattro partite, con una vittoria e tre sconfitte. Per la formazione greca la sfida del Sinigaglia rappresenta un’occasione importante per rilanciarsi nella corsa alla qualificazione.

Tra Como e AEK non ci sono precedenti ufficiali. Esistono invece quelli tra le squadre greche e i club italiani nelle competizioni europee: quella di questa sera sarà la 19ª sfida in trasferta di una formazione greca contro un’italiana nella storia della Coppa dei Campioni e della Champions League. Soltanto in due delle precedenti 18 occasioni è arrivata una vittoria greca: nel novembre 2007, con il successo per 2-1 dell’Olympiacos contro la Lazio, e nel novembre 2008, quando il Panathinaikos superò l’Inter per 1-0.

Probabili formazioni di Como-AEK Atene

Como (4-2-3-1): Butez; Yan Couto, Ramon, Chalobah, Valle; Milla, Perrone; Da Cunha, Nico Paz, Baturina; Douvikas. All. Fàbregas.

AEK Atene (4-4-2): Brignoli; Rota, Moukoudi, Relvas, Pilios; Marin, Kairinen, Arriaga, Majer; Mantalos, Jovic. All. Nikolić.

Champions League, dove vedere le partite in tv e streaming

Manchester City-Napoli sarà trasmessa in diretta televisiva su Sky Sport Uno e Sky Sport 252. Como-AEK Atene sarà invece visibile su Sky Sport Arena, Sky Sport 253 e Sky Sport 4K. Tutte le partite saranno disponibili anche in streaming su NOW e Sky Go.

Per seguire contemporaneamente gli incontri della quinta giornata ci sarà anche Diretta Gol: appuntamento alle 18:45 su Sky Sport Uno e Sky Sport 251 e alle 21 su Sky Sport 251.

Il programma di martedì 24 novembre:

Ore 18:45: Galatasaray-Aston Villa; Bodø/Glimt-LASK

Ore 21:00: Manchester City-Napoli; Arsenal-Borussia Dortmund; Como-AEK Atene; Real Madrid-PSV Eindhoven; Feyenoord-Porto; Lipsia-Lens; Slovan Bratislava-Real Betis

Champions League, il programma di mercoledì 25 novembre

La quinta giornata della fase campionato si concluderà domani, mercoledì 25 novembre, con altre nove partite. Toccherà anche alle altre due italiane impegnate nella competizione: l’Inter, che ospiterà lo Stoccarda, e la Roma, attesa dalla trasferta contro il Paris Saint-Germain.

Ecco il programma completo di domani: