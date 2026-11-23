Neanche il tempo di chiudere il capitolo delle Atp Finals di Torino, che il grande tennis torna subito in Italia. Stavolta per le finali di Coppa Davis, che si giocano a Bologna, nella SuperTennis Arena, dal 24 al 29 novembre 2026. E protagonista assoluta è l’Italia, chiamata a difendere il titolo – conquistato per tre anni di seguito – davanti al suo pubblico.

Una sfida che quest’anno sembra ancor più difficile che in passato, con l’armata spagnola che è nettamente favorita, considerando la presenza di Carlos Alcaraz (neo vincitore a Torino) e di Rafael Jodar, anche lui presente alle Finals. Da temere anche la Germania di Alexander Zverev e la Repubblica Ceca, con diversi giocatori molto competitivi.

I convocati dell’Italia per le finali di Coppa Davis

Il team italiano, capitanato da Filippo Volandri, è orfano di Jannik Sinner, che ha deciso di sottoporsi a un intervento al ginocchio che lo terrà fuori ancora qualche mese, ma vanta giocatori di altissimo livello. In squadra c’è Flavio Cobolli, reduce dalla sua prima partecipazione alle Atp Finals e grande protagonista del trionfo dello scorso anno. C’è poi Lorenzo Musetti, apparso in ottima forma nelle ultime settimane. Con loro anche Matteo Berrettini, il più esperto della squadra e sempre pronto a dare il tutto per tutto in Davis, ma anche Luciano Darderi e lo specialista di doppio Andrea Vavassori.

Quando gioca l’Italia i quarti di finale contro la Corea del Sud

Il debutto dell’Italia è atteso per mercoledì 25 novembre: alle 16 è prevista la sfida con la Corea del Sud, debuttante assoluta nella final eight. Una squadra sulla carta non imbattibile e che è probabilmente la più grande sorpresa della fase finale, ma che non va sottovalutata.

Il calendario delle altre partite e il tabellone completo

Domani, martedì 24 settembre, saranno Repubblica Ceca e Canada a sfidarsi nel primo match di questa Coppa Davis. Il Canada punta tutto su Felix Auger-Aliassime mentre la Cechia può contare su un team giovane ma fortissimo, con Jiri Lehecka, Jakub Mensik e Tomas Machac. Entrambe squadre di alto livello e pericolosissime: chi passa incrocerà la vincente di Italia-Corea del Sud nella semifinale di venerdì 27 novembre alle 16. La partita, quindi, ci riguarda da vicino.

Nell’altra parte del tabellone la prima sfida vedrà in campo giovedì 26 novembre, alle 10, la Germania di Alexander Zverev (con una coppia fortissima in doppio) contro la Gran Bretagna di Arthur Fery e Cameron Norrie (e con un altro doppio di livello eccezionale). Nel pomeriggio, non prima delle 17, sarà la volta della Spagna di Carlos Alcaraz e Rafael Jodar contro l’Austria. Le vincenti di queste due sfide si troveranno di fronte nella semifinale di sabato 28 alle 12. La finale è poi prevista domenica 29 novembre alle 15.

Dove vedere in tv in chiaro tutte le partite di Coppa Davis

Le partite di Coppa Davis si potranno guardare in tv in chiaro già dal primo match di martedì: tutti gli incontri verranno trasmessi su SuperTennis. La Rai dovrebbe invece coprire le partite degli azzurri del tennis nel caso in cui l’Italia approdi in semifinale o in finale. Tutte le partite saranno inoltre trasmesse in streaming su supertennis.tv e SuperTennis+.